Три первые украинские роты беспилотников , сформированные в рамках проекта «Армия дронов», готовы к отправке на передовую

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Киев сформировал три первые ударные роты беспилотников в рамках проекта "Армия дронов". Как сообщает украинская пресса, они уже прошли необходимую подготовку и получили требуемое оборудование.

В Киеве прошла церемония передачи оборудования представителям 92-й, 54-й и 35-й бригад ВСУ, в составе которых образованы так называемые "ударные роты БПЛА". На вооружение этих подразделений поступили беспилотники самолетного типа украинского производства, ударные дроны без уточнения какие, но также украинские, а также оборудование для обеспечения бесперебойной связи, т.е. аппаратура Starlink. Кроме того, все роты получили пикапы для перевозки данного оборудования. В ближайшее время они отправятся в зону ведения боевых действий.

Основная и главная цель новых рот БПЛА - разведка и уничтожение бронетехники, вооружений и личного состава российской армии на "оккупированных территориях". Всего в рамках этого проекта планируется создать в составе ВСУ 60 рот беспилотников. Проект существует уже 9 месяцев, за это время в войска поставлено более 3,2 тысячи БПЛА различных типов, обучены операторы и сформированы первые подразделения. Как заявили по данному поводу в Минобороны Украины, в ближайшее время будет сформировано еще несколько "ударных рот БПЛА".

Вообще же Киев ставит перед собой весьма амбициозную задачу - заменить беспилотниками пилотируемую авиацию, чтобы не только вести воздушную разведку, но и осуществлять прикрытие наземных войск и осуществлять массированные атаки на противника, т.е. российскую армию. Для этого активно закупаются БПЛА у украинских производителей, а также у иностранных. Конечно же, приветствуются и поставки БПЛА в качестве военной помощи.

Недавно Зеленский в очередном видеообращении заявил, что выделяет 20 млрд. гривен на закупку беспилотников для ВСУ в преддверии весеннего контрнаступления.