Войти
ТАСС

Пентагон заявил, что США пытаются ограничить информацию о поставляемых Украине вооружениях

415
0
0
Источник изображения: topwar.ru

По словам министра обороны США Ллойда Остина, "Россия проявляет очень большое внимание к тому, где находятся эти вооружения"

ВАШИНГТОН, 28 марта. /ТАСС/. Вашингтон работает с союзниками над тем, чтобы ограничить информацию о поставляемых Украине вооружениях. Об этом заявил во вторник министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США.

"Мы стараемся этого не делать, - сказал он, отвечая на вопрос сенатора, не слишком ли много информации о таких поставках оказывается в открытом доступе. - Ряд стран предоставляют помощь, и иногда мы обнаруживаем, что наши коллеги предоставляют слишком много информации. В контактах с моими коллегами я поднимаю этот вопрос и продолжу делать это. Россия проявляет очень большое внимание к тому, где находятся эти вооружения. Мы должны работать над этим".

В понедельник Германия объявила о передаче Украине танков Leopard 2A6. Во вторник о передаче еще трех таких танков сообщила Португалия. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Португалия
Россия
США
Украина
Продукция
Leopard-2
Похожие новости
30.01.2023
Военный эксперт предрек танкам Leopard 2 судьбу «Тигров» в годы ВОВ
26.01.2023
"Поддержать Украину, не допустить войны России и НАТО". Германия решилась на поставку Leopard
17.01.2023
Киев получил от Запада больше оружия, чем просил для победы над Москвой
31.10.2014
Танки возвращаются в Европу
08.08.2014
Жесткая конкуренция на европейском рынке бронированных машин и кризис на Украине
29.01.2013
Армии XXI века: звон мечей и стон булата
30.12.2009
Колесные бронированные машины — современные тенденции
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.03 14:48
  • 47078
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 29.03 14:28
  • 0
Польский генерал Пацек призывает дать сильный ответ и применить силу
  • 29.03 11:32
  • 0
Легендарные «Катюши» откроют Парад Победы в Санкт-Петербурге
  • 29.03 09:49
  • 0
Региональная группировка войск Союзного государства будет усилена ядерным оружием
  • 29.03 06:14
  • 2
Предприятия ТЭК прикроют антидроновым «Серпом»
  • 29.03 05:05
  • 1
Министр обороны Новой Зеландии заявил о том, что его страна рассмотрит вариант присоединения к блоку AUKUS, но без ядерной составляющей
  • 29.03 04:57
  • 2
Карающий меч в руках России
  • 29.03 04:53
  • 1
Экс-генсек НАТО занялся армяно-азербайджанским конфликтом
  • 28.03 15:17
  • 28
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 28.03 15:15
  • 1
Головная подводная лодка проекта 677 «Санкт-Петербург» отправлена на ремонт с возможной модернизацией
  • 28.03 15:04
  • 1
Ядерное оружие в Белоруссии разрушит один из главных мифов на Западе
  • 28.03 14:47
  • 1
В Молдавии начались военные учения с участием военнослужащих Румынии, США и Великобритании
  • 28.03 12:11
  • 0
Увеличение оборонного бюджета страны и закупка новых образцов вооружений – необходимость времени и появившихся новых угроз
  • 28.03 11:21
  • 3
Медведев заявил, что России нужна контрактно-призывная армия численностью не менее 1,5 млн человек
  • 28.03 01:15
  • 4
Бестопливная электрогенерация станет основой энергетики 21 века