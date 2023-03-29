Пентагон заявил, что США пытаются ограничить информацию о поставляемых Украине вооружениях

По словам министра обороны США Ллойда Остина, "Россия проявляет очень большое внимание к тому, где находятся эти вооружения"

ВАШИНГТОН, 28 марта. /ТАСС/. Вашингтон работает с союзниками над тем, чтобы ограничить информацию о поставляемых Украине вооружениях. Об этом заявил во вторник министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США.

"Мы стараемся этого не делать, - сказал он, отвечая на вопрос сенатора, не слишком ли много информации о таких поставках оказывается в открытом доступе. - Ряд стран предоставляют помощь, и иногда мы обнаруживаем, что наши коллеги предоставляют слишком много информации. В контактах с моими коллегами я поднимаю этот вопрос и продолжу делать это. Россия проявляет очень большое внимание к тому, где находятся эти вооружения. Мы должны работать над этим".

В понедельник Германия объявила о передаче Украине танков Leopard 2A6. Во вторник о передаче еще трех таких танков сообщила Португалия.