Шойгу проинспектировал ход выполнения гособоронзаказа на предприятиях ОПК в двух областях - Минобороны

Москва. 28 марта. ИНТЕРФАКС - Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятиях ОПК в Челябинской и Кировской областях, предприятиям поручено нарастить производство, сообщили в оборонном ведомстве.

"Глава военного ведомства проинспектировал производственные мощности предприятий, непосредственно задействованные в выпуске продукции военного назначения для обеспечения специальной военной операции", - сообщили в Минобороны РФ во вторник.

По данным ведомства, Шойгу проверил работу автоматизированных линий производств артиллерийских, танковых, минометных снарядов различного калибра и неуправляемых авиационных ракет.

"Руководители предприятий доложили Сергею Шойгу о текущих результатах выполнения государственного оборонного заказа, а также о реализуемых предприятиями проектах по модернизации и расширению производственных мощностей, а также повышению производительности труда", - говорится в сообщении ведомства.

"Реализация данных проектов уже позволила предприятиям в несколько раз увеличить выпуск боеприпасов для обеспечения потребности российских войск, а до конца текущего года производство отдельных образцов продукции вырастет в 7-8 раз", - отметили в Минобороны РФ.