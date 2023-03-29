Войти
Интерфакс-АВН

Шойгу проинспектировал ход выполнения гособоронзаказа на предприятиях ОПК в двух областях - Минобороны

383
0
0
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Москва. 28 марта. ИНТЕРФАКС - Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятиях ОПК в Челябинской и Кировской областях, предприятиям поручено нарастить производство, сообщили в оборонном ведомстве.

"Глава военного ведомства проинспектировал производственные мощности предприятий, непосредственно задействованные в выпуске продукции военного назначения для обеспечения специальной военной операции", - сообщили в Минобороны РФ во вторник.

По данным ведомства, Шойгу проверил работу автоматизированных линий производств артиллерийских, танковых, минометных снарядов различного калибра и неуправляемых авиационных ракет.

"Руководители предприятий доложили Сергею Шойгу о текущих результатах выполнения государственного оборонного заказа, а также о реализуемых предприятиями проектах по модернизации и расширению производственных мощностей, а также повышению производительности труда", - говорится в сообщении ведомства.

"Реализация данных проектов уже позволила предприятиям в несколько раз увеличить выпуск боеприпасов для обеспечения потребности российских войск, а до конца текущего года производство отдельных образцов продукции вырастет в 7-8 раз", - отметили в Минобороны РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Похожие новости
22.12.2022
Шойгу предложил поэтапно увеличить возраст призыва с 18 до 21 года
22.12.2022
Шойгу: в 2023 году планируется поставить на боевое дежурство 22 пусковые установки с МБР "Ярс", "Авангард" и "Сармат"
14.08.2019
Министр обороны Сергей Шойгу посетил сборочный цех корпорации "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле
26.07.2017
Краснознаменный Китайско-Балтийский флот
12.04.2017
Более 70 тыс. человек во всех регионах России вступили в "Юнармию"
20.07.2015
Ту-160М2 после возобновления производства прослужат РФ до 2060-х годов
23.11.2012
Закамуфлированный армейский некомплект
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.03 14:48
  • 47078
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 29.03 14:28
  • 0
Польский генерал Пацек призывает дать сильный ответ и применить силу
  • 29.03 11:32
  • 0
Легендарные «Катюши» откроют Парад Победы в Санкт-Петербурге
  • 29.03 09:49
  • 0
Региональная группировка войск Союзного государства будет усилена ядерным оружием
  • 29.03 06:14
  • 2
Предприятия ТЭК прикроют антидроновым «Серпом»
  • 29.03 05:05
  • 1
Министр обороны Новой Зеландии заявил о том, что его страна рассмотрит вариант присоединения к блоку AUKUS, но без ядерной составляющей
  • 29.03 04:57
  • 2
Карающий меч в руках России
  • 29.03 04:53
  • 1
Экс-генсек НАТО занялся армяно-азербайджанским конфликтом
  • 28.03 15:17
  • 28
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 28.03 15:15
  • 1
Головная подводная лодка проекта 677 «Санкт-Петербург» отправлена на ремонт с возможной модернизацией
  • 28.03 15:04
  • 1
Ядерное оружие в Белоруссии разрушит один из главных мифов на Западе
  • 28.03 14:47
  • 1
В Молдавии начались военные учения с участием военнослужащих Румынии, США и Великобритании
  • 28.03 12:11
  • 0
Увеличение оборонного бюджета страны и закупка новых образцов вооружений – необходимость времени и появившихся новых угроз
  • 28.03 11:21
  • 3
Медведев заявил, что России нужна контрактно-призывная армия численностью не менее 1,5 млн человек
  • 28.03 01:15
  • 4
Бестопливная электрогенерация станет основой энергетики 21 века