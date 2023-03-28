«Это выглядит как какая-то магия», — в России создана технология маскировки тепловых объектов от дронов

В России появился свой «Щит»

В России создана технология «Щит», предназначенная для того, чтобы полностью скрывать людей и тепловые объекты от беспилотных летательных аппаратов с тепловизором.

Разработчиком технологии выступили специалисты российской компании «Армакс». Некоторые подробности о «Щите» рассказал генеральный директор организации Михаил Закроев.

По сути речь идёт о пленке, которая наносится на объекты. На эту плёнку проецируется окружающая местность: «Это своего рода линза-обманка», — отметил Михаил Закроев.

Наша технология позволяет «Щиту» скрывать под собой тепловые объекты от тепловизоров. Дрон летит, видит землю, знает, где находится человек, летает вокруг, но не видит объекта. Человек выходит из-под «Щита» — дрон его обнаруживает. Объекты, спрятанные под «Щитом», не будут видны даже из космоса. Это выглядит как какая-то магия. — Михаил Закроев.

Генеральный директор организации заявил, что компания «Армакс» уже провела успешные испытания технологии.

Компания направит в Минобороны РФ предложение о применении технологии и дальнейших испытаниях.