Германия передала Украине 18 танков Leopard 2 - СМИ

Германский танк Leopard 2A7+ на испытаниях в Норвегии на полигоне Остландет в Рене, январь 2022 года (c) Forsvarsmateriell.

Берлин. 27 марта. ИНТЕРФАКС - Немецкая сторона передала Украине 18 танков Leopard 2, сообщают в понедельник немецкие СМИ со ссылкой на источники.

По их данным, помимо танков на территорию Украины доставили около 40 БМП Marder.

Ранее в марте глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Украина получит танки Leopard 2 из Германии и Португалии, всего будет передано в текущем месяце более 20 таких танков.

"Я могу сказать, что только что узнал следующее: 18 немецких танков Leopard-2A6 и три португальских могут отправить Украине уже в этом месяце", - сказал министр 8 марта.