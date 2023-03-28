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Интерфакс-АВН

Германия передала Украине 18 танков Leopard 2 - СМИ

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Германский танк Leopard 2A7+ на испытаниях в Норвегии на полигоне Остландет в Рене, январь 2022 года (c) Forsvarsmateriell
Германский танк Leopard 2A7+ на испытаниях в Норвегии на полигоне Остландет в Рене, январь 2022 года (c) Forsvarsmateriell.
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

Берлин. 27 марта. ИНТЕРФАКС - Немецкая сторона передала Украине 18 танков Leopard 2, сообщают в понедельник немецкие СМИ со ссылкой на источники.

По их данным, помимо танков на территорию Украины доставили около 40 БМП Marder.

Ранее в марте глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Украина получит танки Leopard 2 из Германии и Португалии, всего будет передано в текущем месяце более 20 таких танков.

"Я могу сказать, что только что узнал следующее: 18 немецких танков Leopard-2A6 и три португальских могут отправить Украине уже в этом месяце", - сказал министр 8 марта.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Португалия
Украина
Продукция
Leopard-2
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