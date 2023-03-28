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Интерфакс-АВН

Возможные санкции Запада не повлияют на планы РФ по размещению тактического ядерного оружия в Белоруссии - Песков

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: Михаил Метцель/ ТАСС

Москва. 27 марта. ИНТЕРФАКС - Реакция Запада, в том числе возможные санкции против РФ, не повлияют на планы Москвы разместить в Белоруссии тактическое ядерное оружие, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"На планы России такая реакция, безусловно, повлиять не может. Президент (Путин) все объяснил в своем заявлении, которое он сделал в интервью в субботу. К этому добавить нечего", - сказал Песков, отвечая на вопрос, может ли повлиять на позицию Москвы по размещению тактического ядерного оружия в Белоруссии реакция Запада, в том числе угрозы ввести санкции против РФ.

Ранее в субботу президент РФ Владимир Путин заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко давно ставит вопрос о возможности размещения на территории своей страны российского тактического ядерного оружия.

"Александр Григорьевич прав, он говорит: ну слушайте, мы же ваши ближайшие союзники. Почему американцы своим союзникам делают это, на их территории размещают, учат, кстати говоря, их экипажи, их летчиков использовать при необходимости этот вид вооружений", - подчеркнул президент России.

"Мы договорились, что мы сделаем то же самое - не нарушая своих обязательств, подчеркну, не нарушая своих международных обязательств по нераспространению ядерного оружия, мы уже помогли нашим белорусским коллегам и оборудовать их самолеты, самолеты белорусских ВВС. 10 самолетов готовы для применения такого типа оружия", - заявил Путин.

В ЕС впоследствии заявили о готовности ответить новыми санкциями, если Белоруссия не передумает размещать на своей территории тактическое ядерное оружие России.

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