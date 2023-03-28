Американский телеканал: Стратегической целью весеннего контрнаступления ВСУ является ликвидация сухопутного коридора в Крым

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Весеннее масштабное контрнаступление ВСУ все же состоится, Киев намерен кардинально поменять расстановку сил на поле боя и добиться промежуточной победы над российской армией. Наиболее вероятное направление удара - Запорожское, об этом сообщает CNN со ссылкой на украинскую разведку.

Поданным американского телеканала, Киев намерен перерезать и ликвидировать сухопутный коридор между Крымом и российской границей, выйдя к Азовскому морю. Это является основной стратегической целью весеннего контрнаступления. В дальнейших планах Зеленского "освободить" Крым, но данное решение Украина должна принят самостоятельно, на Западе не все поддерживают силовой вариант с полуостровом, поскольку это означает еще большую эскалацию конфликта.

Планируется нанесение удара на юг в направлении Мелитополя и в районы Херсона, прилегающие к Крыму

- пишет CNN

Ранее украинские источники сообщали о разработке Генштабом ВСУ совместно с Пентагоном плана по контрнаступлению на Крым. Согласно плану, наступление будет проводиться в два этапа. По задумке американцев, а они играют первую роль в планировании, на первом этапе будет необходимо провести две операции: одну наземную с задачей взять Токмак и Васильевку перед ударом на Мелитополь, и десантную с форсированием Днепра на Голую Пристань, Старую и Новую Каховки, Каменку и Энергодар перед ударом на Армянск и Геническ.

Второй этап планируется начать через 10 дней после захвата основных плацдармов на левом берегу Днепра, заключаться он будет в выходе к Азовскому морю и захвату Мелитополя, Геническа и Армянска. Лучшими сроками для начала всей операции названа первая половина апреля.