КНДР произвела запуск двух баллистических ракет малой дальности - южнокорейские военные

Гонконг. 27 марта. ИНТЕРФАКС - КНДР в понедельник утром произвела запуск двух баллистических ракет малой дальности, сообщает "Ренхап" со ссылкой на военных.

Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи заявил, что обнаружил запуски из района уезда Чунхва в провинции Хванхэ-Пукто начиная примерно с 7:47 утра (1:47 МСК).

По оценкам военных, ракеты пролетели около 370 км, прежде чем упасть в море.

Министерство обороны Японии сообщило, что дальность полета обеих ракет составила около 350 км, а высота - около 50 км, обе они упали за пределами ИЭЗ Японии.

"Ряд действий КНДР, в том числе неоднократные ракетные пуски, угрожают миру и безопасности Японии, региона и международного сообщества. Кроме того, такие пуски баллистических ракет нарушают соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН, Япония заявила КНДР решительный протест" - говорится в сообщении Минобороны.

Ведомство уточняет, что Япония намерена продолжать тесно сотрудничать с США и другими странами, собирать и анализировать информацию.

Считается, что своими действиями КНДР выражает протест против военных учений Южной Кореи и США Ssangyong, которые начались на прошлой неделе.