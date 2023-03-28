Войти
Интерфакс-АВН

КНДР произвела запуск двух баллистических ракет малой дальности - южнокорейские военные

249
0
0
Телевизионная трансляция запуска ракет с территории КНДР
Телевизионная трансляция запуска ракет с территории КНДР.
Источник изображения: © AP Photo / Ahn Young-joon

Гонконг. 27 марта. ИНТЕРФАКС - КНДР в понедельник утром произвела запуск двух баллистических ракет малой дальности, сообщает "Ренхап" со ссылкой на военных.

Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи заявил, что обнаружил запуски из района уезда Чунхва в провинции Хванхэ-Пукто начиная примерно с 7:47 утра (1:47 МСК).

По оценкам военных, ракеты пролетели около 370 км, прежде чем упасть в море.

Министерство обороны Японии сообщило, что дальность полета обеих ракет составила около 350 км, а высота - около 50 км, обе они упали за пределами ИЭЗ Японии.

"Ряд действий КНДР, в том числе неоднократные ракетные пуски, угрожают миру и безопасности Японии, региона и международного сообщества. Кроме того, такие пуски баллистических ракет нарушают соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН, Япония заявила КНДР решительный протест" - говорится в сообщении Минобороны.

Ведомство уточняет, что Япония намерена продолжать тесно сотрудничать с США и другими странами, собирать и анализировать информацию.

Считается, что своими действиями КНДР выражает протест против военных учений Южной Кореи и США Ssangyong, которые начались на прошлой неделе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
США
Южная Корея
Япония
Компании
ООН
Проекты
Военные учения
Похожие новости
09.01.2023
Запад ставит перед Россией новые вызовы в Азии
09.11.2022
Пхеньян сожалеет в связи с тем, что генсек ООН осудил ракетные пуски, осуществленные КНДР на минувшей неделе - ЦТАК
07.10.2019
Северная Корея снова провела испытания
07.08.2019
Ракетные пуски Северной Кореи не создали угрозы безопасности Японии - японское минобороны
05.08.2013
Семь раз отмерить
11.02.2013
Северокорейская ракетная "угроза"
07.04.2009
Что-то запустили
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.03 05:35
  • 47003
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.03 01:15
  • 4
Бестопливная электрогенерация станет основой энергетики 21 века
  • 27.03 15:28
  • 27
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 27.03 15:09
  • 1
Ростех заявил, что развитие Ту-160М позволит использовать его для перспективных вооружений
  • 27.03 15:04
  • 0
Беларусь своевременно реагирует на вызовы, возникающие на Южном операционном направлении
  • 27.03 14:42
  • 2
Медведев заявил, что России нужна контрактно-призывная армия численностью не менее 1,5 млн человек
  • 27.03 14:05
  • 2
Турецкий гамбит в Чёрном море
  • 27.03 13:52
  • 1
Карающий меч в руках России
  • 27.03 10:07
  • 11
Уже в этом году в России могут приступить к производству микропроцессоров
  • 26.03 15:49
  • 5
На "Курганмашзаводе" сообщили о готовности выпускать роботизированные БМП
  • 26.03 12:52
  • 3
Медведев зачитал директорам заводов ОПК телеграмму Сталина
  • 26.03 11:22
  • 2
Кабмин создал рабочую группу ВПК РФ по вопросам выполняющих ГОЗ хозяйственных обществ
  • 26.03 11:10
  • 2
Британский аналитик предположил, что для атаки на Севастополь ВСУ применили новый вид морских дронов
  • 26.03 10:14
  • 1
Медведев: иногда договариваться нет смысла и нужны такие решения, как начало СВО
  • 26.03 06:40
  • 3
Украина получит два 35-мм зенитных артиллерийских комплекса Rheinmetall Skynex