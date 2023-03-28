Минобороны ФРГ сообщило о передаче Украине трех инженерных танков Dachs и 70 пулеметов

ЦАМТО, 27 марта. Германия на минувшей неделе поставила Украине три инженерные машины Dachs, 70 пулеметов и запчасти для танков Leopard 2 и БМП Marder.

Как передает "РИА Новости", это следует из обновленного списка, размещенного на сайте Минобороны ФРГ.

В обновленном списке, где еженедельно публикуются данные о немецкой военной помощи Киеву, указана поставка трех инженерных танков Dachs и 70 пулеметов MG3, которые могут быть установлены на упомянутых инженерных машинах, а также танках Leopard 2 и БМП Marder. К последним двум Берлин также отправил запчасти. Помимо этого, за неделю на Украину было поставлено 30 датчиков для дронов (тип не указан).

Как напоминает агентство, ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что 18 немецких и 3 португальских танка Leopard 2A6 вместе с бригадами уже в текущем месяце отправятся в зону конфликта на Украине.