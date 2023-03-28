Эксперт: украинские диверсанты в ЛНР получили маскхалаты, которые не видно в тепловизор

Боец добровольческого подразделения "Сурикаты", задействованного в районе Сватово и Кременной, рассказал, что на их участке противник проводил вылазки в таком обмундировании

ЛУГАНСК, 27 марта. /ТАСС/. Украинские спецподразделения, задействованные в боях на территории Луганской Народной Республики, получили маскхалаты, скрывающие их от тепловизоров, рассказал ТАСС военный эксперт Виталий Киселев.

"Наши источники сообщают, что ВСУ получили для специальных подразделений - подразделений СПН - десантно-штурмовых рот, групп ДРГ некие маскхалаты, которые не видно в тепловизор. Мы сейчас этим вопросом тщательно занимаемся, и если эта информация подтвердится, то мы ее обязательно озвучим. Возможно, даже и покажем на самом пленном", - сказал Киселев.

Боец добровольческого подразделения "Сурикаты" с позывным "Питон", задействованного в районе Сватово и Кременной, рассказал ТАСС, что на их участке украинские диверсанты периодически проводили вылазки в таких маскхалатах.

"У нас такое было несколько раз, когда противник пытался зайти на наши позиции в подобном обмундировании. Всякий раз об этом заранее было известно в результате радиоперехвата, и заранее к этому готовились. Их не видно в "теплак" (тепловизор - прим. ТАСС), но их видно в прибор ночного видения (ПНВ). На позициях появлялись ПНВ, и эти ночные атаки, разведки боем успешно отражались", - сказал он.

Согласно данным из открытых источников, подобные маскхалаты экранируют тепло человеческого тела, в результате чего облаченных в них военнослужащих не видно в инфракрасном диапазоне, в котором работают тепловизоры.

В феврале подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал ТАСС, что у украинских военных в ЛНР наблюдается нехватка в средствах маскировки, в частности, в зимних маскхалатах, которые либо не выдаются в достаточном количестве, либо выдаются, но плохого качества.