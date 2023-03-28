В США не заметили признаков размещения ядерного оружия России в Белоруссии

Кирби: США не фиксируют признаков размещения российского ядерного оружия в Белоруссии
МОСКВА, 26 марта/ Радио Sputnik. США не зафиксировали признаков размещения тактического ядерного оружия России на территории Белоруссии, заявил в интервью телеканалу CBS News координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
Он также добавил, что в Вашингтоне не видят свидетельств каких-либо намерений Москвы применить ядерное оружие на Украине.
Накануне Владимир Путин сообщил, что Москва и Минск договорились к началу лета разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии.
Как объяснил глава российского государства, поводом для этого послужило заявление представителей Минобороны Великобритании о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном.
Путин подчеркнул, что Москва делает то, чем Вашингтон занимается десятилетиями. По его словам, строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии будет завершено в начале лета.
В МИД Германии в свою очередь назвал это "попыткой ядерного запугивания".
Со своей стороны США пока не видят причин для изменения степени готовности своих сил стратегического сдерживания, подчеркнули в Пентагоне.
Ранее радио Sputnik сообщило, что Евросоюз пригрозил Белоруссии новыми санкциями в случае размещения тактического ядерного оружия России.
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