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РИА Новости

В США не заметили признаков размещения ядерного оружия России в Белоруссии

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Официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби
Официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби.
Источник изображения: © AP Photo / Alex Brandon

Кирби: США не фиксируют признаков размещения российского ядерного оружия в Белоруссии

МОСКВА, 26 марта/ Радио Sputnik. США не зафиксировали признаков размещения тактического ядерного оружия России на территории Белоруссии, заявил в интервью телеканалу CBS News координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

"Мы не видим каких-либо признаков того, что (президент РФ Владимир Путин, – ред.) выполнил свое обещание или направил ядерное оружие", – ответил Кирби на вопрос о заключенном между Москвой и Минском соглашении.

Он также добавил, что в Вашингтоне не видят свидетельств каких-либо намерений Москвы применить ядерное оружие на Украине.

Накануне Владимир Путин сообщил, что Москва и Минск договорились к началу лета разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии.

Как объяснил глава российского государства, поводом для этого послужило заявление представителей Минобороны Великобритании о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном.

Путин подчеркнул, что Москва делает то, чем Вашингтон занимается десятилетиями. По его словам, строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии будет завершено в начале лета.

В МИД Германии в свою очередь назвал это "попыткой ядерного запугивания".

Со своей стороны США пока не видят причин для изменения степени готовности своих сил стратегического сдерживания, подчеркнули в Пентагоне.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Евросоюз пригрозил Белоруссии новыми санкциями в случае размещения тактического ядерного оружия России.

Такого Telegram-канала, как у нас, нет ни у кого. Он для тех, кто хочет делать выводы сам.

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