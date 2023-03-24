Саммит ЕС пообещал Украине ракеты "земля - земля", если она попросит

Евросоюз также подтвердил обещание предоставить Киеву 1 млн снарядов

БРЮССЕЛЬ, 23 марта. /ТАСС/. Саммит Евросоюза подтвердил обещание предоставить Украине 1 млн снарядов, а также ракеты класса "земля - земля" в случае получения соответствующего запроса. Об этом говорится в принятом в четверг заявлении глав государств и правительств сообщества, собравшихся в Брюсселе.

"Европейский совет [саммит ЕС] приветствует соглашение в Совете ЕС о срочном выделении Украине боеприпасов "земля - земля" и артиллерийских снарядов, а также, если она их попросит, ракет. [Они будут приобретены] в том числе через совместные заказы путем мобилизации соответствующего финансирования из Европейского фонда мира с целью поставить совместно 1 млн снарядов в течение следующих 12 месяцев", - отмечается в документе. Тип ракет не уточняется.

Лидеры ЕС пообещали продолжать оказывать Украине все виды помощи, включая политическую, экономическую, гуманитарную и военную, "сколько потребуется". ЕС также пообещал поддерживать украинский процесс реформ, необходимых для вступления в сообщество.

В то же время лидеры ЕС "осудили продолжающуюся военную поддержку" России со стороны Ирана и Белоруссии и призвали все страны "не предоставлять России материальную или любые другие формы помощи". В заявлении в контексте отношений с Россией Китай не упоминается. Перед саммитом глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, отвечая на вопросы журналистов, сказал, что, по мнению ЕС, "Китай пока не помогает оружием России".

Перед началом саммита перед лидерами ЕС выступил онлайн Владимир Зеленский. Глава Евросовета Шарль Мишель выложил в Twitter свое фото из зала заседаний саммита, где на заднем плане на экране видно Зеленского, который говорит с лидерами ЕС из вагона поезда.