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Интерфакс-АВН

Контакты РФ с НАТО прерваны, но технически есть возможность их организовать, в том числе для предотвращения военных инцидентов - Грушко

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Флаги России и НАТО
Флаги России и НАТО.
Источник изображения: nato.int

Москва. 23 марта. ИНТЕРФАКС - Контакты между Россией и НАТО прерваны, однако в современном мире всегда есть возможность технически их организовать, в том числе для предотвращения военных инцидентов, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Сейчас каналы прерваны. В любом случае, мы живем в 21 веке, и если есть необходимость, можно поднять телефонную трубку и позвонить", - сказал он в четверг "Интерфаксу", отвечая на вопрос, существует ли между Россией и НАТО некая "горячая линия", с помощью которой можно было бы предотвращать инциденты, аналогичные тому, когда американский беспилотник потерпел крушение над Черным морем.

По словам замминистра, "вопрос заключается не в наличии или отсутствии этой "горячей линии", а проблема заключается в том, что в данном случае, когда произошел инцидент на Черном море, речь шла о намеренном инциденте".

"Это была провокация, совершенно провокационное поведение. Это был преднамеренный инцидент", - подчеркнул Грушко.

"Можно иметь, конечно, "горячий телефон". Но если принимается осознанное решение совершить провокацию, никакие "горячие телефоны" не помогут", - отметил высокопоставленный дипломат.

По его словам, район, куда зашел американский беспилотник, "был объявлен зоной безопасности в соответствии со всеми международными правилами". "Это зона ограничения доступа, которая была объявлена РФ, и было дано соответствующее уведомление нашего министерства обороны. Здесь существо вопроса заключается именно в этом", - сказал Грушко.

Поэтому, подчеркнул он, "были нарушены международные правила, что, естественно, привело к тому, что наши летчики очень профессионально, без применения оружия, были вынуждены среагировать".

Говоря о наличии так называемой "горячей линии" между Россией и НАТО, Грушко рассказал, что тема системных и экстренных коммуникаций между военными получила развитие в результате принятия в 1986 году революционного по тем временам стокгольмского документа о мерах укрепления доверия и безопасности, обеспечившего транспарентность существенной военной деятельности стран НАТО и Организации Варшавского договора. В июне 1989 года было заключено Соглашение между СССР и США о предотвращении опасной военной деятельности, которое стало еще одним этапом в разработке правил ответственного поведения в воздухе, на суше и на море.

Однако и позже случались инциденты, которые требовали решений по совершенствованию таких инструментов, отметил замглавы МИД РФ. Один из них произошел в 1989 году после того, как советский истребитель МиГ-23М пролетел над территорией ряда стран НАТО тысячи километров без пилота, который катапультировался в результате неполадки в двигателе и, выработав топливо, столкнулся с землей в Бельгии в нескольких километрах от французской границы. Тогда погиб один человек.

Кроме того, как сказал Грушко, дискуссия о предотвращении инцидентов между Россией и НАТО велась и в 2012-2013 годах.

"Мы вышли с предложениями, чтобы договориться с ними о четких правилах поведения в воздухе и в акваториях, установить максимальные дистанции сближения, например, между кораблями и боевыми самолетами. Но, к сожалению, тогда страны НАТО по политическим причинам на это не пошли", - отметил замминистра.

Он также привел в пример сотрудничество России и НАТО в связи с увеличившейся военной активностью альянса после его расширения в акватории и воздушном пространстве Балтийского моря. "Мы договорились о том, что будет создан международно признанный маршрут, соединяющий Калининград с Санкт-Петербургом, который будет использоваться государственной и военной авиацией РФ. Использовались транспондеры, что позволяет гражданским диспетчерам видеть самолеты. Эта договоренность заработала", - напомнил Грушко.

По его словам, договоренность с заранее переданными полетными планами до сих пор в силе, однако "натовцы предпочитают перехватывать наши борта, которые летят по маршруту с включенными транспондерами". "Это само по себе является еще одним свидетельством того, что если нет намерения соблюдать договоренности, то инструменты не функциональны", - добавил Грушко.

Сегодня же, подчеркнул замглавы МИД РФ, "нет технической невозможности связаться, она всегда существует". "Поэтому, если в НАТО сочтут важным передать нам какую-то информацию, которая является существенной в военном отношении, то есть масса возможностей это сделать", - сказал он.

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