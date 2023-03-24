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Интерфакс-АВН

Мишустин заявил о существенном росте темпов производства в РФ вооружения и техники

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Михаил Мишустин и Сергей Шойгу
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и министр обороны РФ Сергей Шойгу (слева направо) на церемонии открытия Международного военно-технического форума "Армия-2020" и Армейских международных игр-2020 на территории конгрессно-выставочного центра Вооруженных сил России "Патриот". Московская область, Россия.
Источник изображения: Дмитрий Астахов / POOL / ТАСС

Москва. 23 марта. ИНТЕРФАКС - Россия существенно нарастила объемы производства востребованных образцов вооружения и техники, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Существенно нарастили темпы по наиболее востребованным образцам вооружения и военной техники", - сказал он в четверг, выступая с отчетом правительства в Госдуме.

Мишустин напомнил, что осенью был подписан указ президента РФ о создании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил и других войск, воинских формирований и органов. На совет возложили решение вопросов, связанных с материальным снабжением военнослужащих, повышение координации федеральных органов власти и регионов.

"В короткие сроки были сверены реальные потребности силовых ведомств. Сопоставили их с имеющимися производственными возможностями. Определили приоритетность поставок и целевые задания. Предприятиям-поставщикам помогли с выстраиванием межзаводской кооперации", - сказал Мишустин.

"Это позволило выполнить задачу по поставкам столь нужных нашим бойцам бронежилетов, шлемов, аптечек первой помощи. И конечно - по обеспечению потребностей министерства обороны и других силовиков в вооружении и военной технике, а также ином востребованном имуществе. По отдельным позициям, где еще наблюдаются сложности - принимаем оперативные решения", - сообщил он.

"Для удовлетворения многократно возросших нужд организациями оборонно-промышленного комплекса ускоренно выполняются инвестиционные проекты. Соответствующее финансирование предусмотрено. Такие мероприятия направлены на создание новых мощностей, приобретение дополнительного оборудования, оснастки", - заявил премьер.

"Переформатировали работу промышленности. Где нужно - перевели предприятия ОПК на трехсменный график. Производственная кооперация расширена, в том числе за счет частных компаний. Подключили к этому научные коллективы", - сказал Мишустин.

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Россия
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