На Невском судостроительном заводе началось строительство среднего морского танкера для ВМФ России

ЦАМТО, 23 марта. На Невском судостроительно-судоремонтном заводе, входящем в Объединенную судостроительную корпорацию, состоялась закладка среднего морского танкера (СМТ) проекта 23130.

Танкер назван в честь первого генералиссимуса России "Алексей Шеин". Судно строится для нужд вспомогательного флота ВМФ России.

В торжественной церемонии закладки танкера приняли участие заместитель главнокомандующего ВМФ по материально-техническому обеспечению генерал-майор Алексей Кияшко, представители АО "ОСК", проектного бюро, а также потомки генералиссимуса Шеина.

СМТ "Алексей Шеин" стал третьим серийным судном проекта 23130, строительство которого ведется в рамках контракта с Министерством обороны Российской Федерации, заключенного в декабре 2020 года. Всего на заводе будет построено четыре средних морских танкера.

Танкер проекта 23130 предназначен для приема, хранения, транспортировки и передачи различных жидких грузов: мазута, дизтоплива, моторного масла, авиационного керосина, пресной воды. Возможна перевозка и сухих грузов, в том числе технического и шкиперского имущества, продуктов питания. Судно способно на ходу передавать и принимать жидкие грузы, а также осуществлять прием, хранение, транспортировку и передачу сухих грузов с помощью системы траверзной передачи грузов в море. Танкер может выдавать горючее одновременно трем кораблям, идущим от него на расстоянии от 50 до 100 м на борт или кильватерным способом.

Танкер соответствует категории ледового усиления Arc4 и имеет возможность самостоятельного плавания в разреженных однолетних арктических льдах при их толщине до 0,8 м в летне-осеннюю и до 0,6 м в зимне-весеннюю навигацию, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.