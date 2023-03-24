Войти
ЦАМТО

На Невском судостроительном заводе началось строительство среднего морского танкера для ВМФ России

176
0
0
Средний морской танкер проекта 23130
Средний морской танкер проекта 23130.
Источник изображения: nssz.ru

ЦАМТО, 23 марта. На Невском судостроительно-судоремонтном заводе, входящем в Объединенную судостроительную корпорацию, состоялась закладка среднего морского танкера (СМТ) проекта 23130.

Танкер назван в честь первого генералиссимуса России "Алексей Шеин". Судно строится для нужд вспомогательного флота ВМФ России.

В торжественной церемонии закладки танкера приняли участие заместитель главнокомандующего ВМФ по материально-техническому обеспечению генерал-майор Алексей Кияшко, представители АО "ОСК", проектного бюро, а также потомки генералиссимуса Шеина.

СМТ "Алексей Шеин" стал третьим серийным судном проекта 23130, строительство которого ведется в рамках контракта с Министерством обороны Российской Федерации, заключенного в декабре 2020 года. Всего на заводе будет построено четыре средних морских танкера.

Танкер проекта 23130 предназначен для приема, хранения, транспортировки и передачи различных жидких грузов: мазута, дизтоплива, моторного масла, авиационного керосина, пресной воды. Возможна перевозка и сухих грузов, в том числе технического и шкиперского имущества, продуктов питания. Судно способно на ходу передавать и принимать жидкие грузы, а также осуществлять прием, хранение, транспортировку и передачу сухих грузов с помощью системы траверзной передачи грузов в море. Танкер может выдавать горючее одновременно трем кораблям, идущим от него на расстоянии от 50 до 100 м на борт или кильватерным способом.

Танкер соответствует категории ледового усиления Arc4 и имеет возможность самостоятельного плавания в разреженных однолетних арктических льдах при их толщине до 0,8 м в летне-осеннюю и до 0,6 м в зимне-весеннюю навигацию, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ОСК
Проекты
2020-й год
Похожие новости
02.03.2023
«Меркурий» передадут флоту в марте
09.08.2021
Испытания гиперзвукового "Циркона" с подлодки могут начаться в конце августа
05.04.2021
В конце апреля в Санкт-Петербург прибудет экипаж новейшей подводной лодки "Магадан" для обеспечения ее испытаний
05.02.2020
Российские танки в индийском Лакхнау
22.01.2018
Глобальный неядерный удар Москве уже не угрожает
12.09.2016
Гонка за "Лидером" и колпак, полный блох
12.03.2013
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных сил
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.03 02:46
  • 46815
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 24.03 00:41
  • 8
Чешский генерал о возможностях России: у нее еще много чего припасено
  • 23.03 19:08
  • 1
Минпромторг: самолет "Байкал" начнет выполнять коммерческие рейсы и перевозить грузы
  • 23.03 18:08
  • 1
"Окружение или есть, или его нет". Что не так с терминологией "военных аналитиков"
  • 23.03 17:55
  • 23
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 23.03 17:49
  • 3
Против беспилотников Украины поможет «воздушная ПВО»
  • 23.03 17:04
  • 2
МИД РФ предупредил Лондон о последствиях поставок боеприпасов с обедненным ураном Киеву
  • 23.03 13:33
  • 1
Шойгу заявил, что модернизация системы ПРО Москвы будет завершена в 2023 году
  • 23.03 11:30
  • 1
Шойгу рассказал об усилении войск истребителями Су-57
  • 23.03 08:34
  • 1
В США объяснили «ненужность» авианосцев России
  • 23.03 08:25
  • 1
Морские дроны в Севастополе сбили военнослужащие-девушки, заявил Шойгу
  • 23.03 07:06
  • 1
Шойгу рассказал о завершении модернизации системы ПРО Москвы
  • 23.03 01:04
  • 1
Песков не стал задолго анонсировать военные совещания с участием Путина
  • 23.03 01:03
  • 1
Обстановка на Дальнем Востоке остается сложной, заявил Шойгу
  • 22.03 17:08
  • 2426
Как насчёт юмористического раздела?