Представитель Пентагона сообщил, что США поставят на Украину танки M1A1 Abrams уже к осени

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Соединенные Штаты, буквально заставив Берлин согласовать отправку на Украину танков Leopard из запасов бундесвера и другими европейскими странами, сами не очень торопятся отдавать Киеву обещанные ОБТ Abrams. Изначально сообщалось, что Пентагон предоставит тридцать своих «Абрамсов» в модификации M1A2 в лучшем случае к концу года.

Однако после совещания Контактной группы по Украине в формате «Рамштайн», состоявшегося 15 марта, Вашингтон все-таки решил слегка ускорить отправку столь желаемой киевским режимом тяжелой бронетехники. Правда, для ускорения процесса передачи, как сообщили накануне американские СМИ, Пентагон заменит обещанные M1A2 Abrams на более старые танки в модификации M1A1. По данным американских изданий, поставку этих бронемашин планировалось произвести в течение 8-10 месяцев.

Теперь Штаты решили еще более «ускориться» в этом вопросе. Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил сегодня на брифинге, что три десятка M1A1 Abrams прибудут на Украину уже к осени.

Министерство обороны в тесной координации с Украиной приняло решение предоставить танки Abrams в варианте M1A1, что позволит нам существенно ускорить сроки поставки

— сообщил Райдер журналистам.

На вопрос о том, каким был бы график поставок танков модификации M1A2, Райдер ответил, что правительство США изначально не ориентировалось на определенные даты, предполагая, что для отправки Abrams потребуется больше года. Ранее в Пентагоне объяснили замену ОБТ на более ранние версии и тем, что украинским военным будет проще ими управлять и обслуживать.

Возникает резонный вопрос: а как же «весеннее наступление» ВСУ, столь ожидаемое западными союзниками Киева? Получается, что в Пентагоне не очень-то в него верят, хотя и заявляют обратное.

Есть и друга версия как столь длительных сроков поставки американских ОБТ, так и их замены на устаревшие модели. Не исключено, что в Вашингтоне хотят вначале посмотреть, что будет на украинских полях сражений с европейскими танками. По результатам этого тестирования западной бронетехники Вашингтон вообще может передумать и, как часто поступают со своими союзниками Штаты, вообще кинуть Киев с военной помощью в виде танков. Но даже если поставка все-таки состоится, терять машины образца 1980 года по цене около шести миллионов долларов не так жалко.