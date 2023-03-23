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Военное обозрение

Руководство США объявило о своём предложении отправить в Словакию вертолёты Bell AH-1Z Viper на замену передаваемым Украине МиГ-29

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Источник изображения: topwar.ru

Министр обороны Словакии Ярослав Надь сообщил о предложении руководства США отправить в страну 12 вертолётов Bell AH-1Z Viper собственного производства с тем, чтобы восполнить потери Братиславы из-за поставляемых ей Киеву многоцелевых истребителей МиГ-29, подлежащих замене.

Вот что об этом написал глава словацкого оборонного ведомства на своей странице в социальных сетях:

Новые вертолёты Bell AH-1Z Viper американского производства в количестве 12 штук с оборудованием, обучение пилотов и техников, включая и передачу более 500 ракет AGM-114 Hellfire II - то, что предлагает правительство США

Как следует из сообщения словацких СМИ, на Украину могут прибыть 10 МиГов-29 с наличием в них силовых установок, в то время как ещё 3 воздушных судна отправят без двигателей.

Министр также сообщил и о стоимости американского оборудования, которое, по его словам, достигает более 1 млрд $. Обойдётся это оборонному бюджету страны, как уточнил Надь, в 340 млн долларов (26,2 млрд рублей) – расходы, которые государство собирается покрыть в ближайшие 3-4 года. Что же касается остальной части средств – 660 млн долларов (50, млрд рублей), то она будет выделена посредством оборонного фонда правительства Соединённых Штатов.

Напомнил глава военного ведомства Словакии и о закупке у Вашингтона истребителей F-16, поставки которых осуществляются с задержкой на 2 года из-за дефицита электронного оборудования, с которым столкнулись компании-производители. Он заявил, что прибытие вышеупомянутых вертолётов в страну станет некой компенсацией из-за ситуации вокруг F-16.

На сегодняшний день на вооружении нашей армии не состоят ударные вертолёты, а потому наличие Bell AH-1Z Viper позволит существенно укрепить обороноспособность нашей страны. Как только МиГи и часть системы ПВО KUB окажутся на Украине, мы тут же утвердим данное соглашение на межправительственном уровне

– подчеркнул Надь.

По мнению чиновника, данное предложение со стороны Вашингтона крайне выгодно и устраивает Братиславу, которая сумеет в этом случае выручить 660 млн евро (54,7 млрд рублей) за счёт продажи 13 устаревших МиГов и меньшей части системы ПВО KUB, получив взамен новые усовершенствованные вертолёты со всеми комплектующими и множеством современных ракет. Помимо этого стране будут предоставлены денежные средства в сумме 200 млн евро (16,5 млрд рублей) наличными из Европейского фонда мира за МиГи и 50 млн евро (4,1 млрд рублей) за систему KUB.

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Страны
Словакия
США
Украина
Продукция
AGM-114
AH-1 Cobra
F-16
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