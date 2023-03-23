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ЦАМТО

Николай Патрушев посетил филиал ПАО "Ил" – "Авиастар"

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ПАО "Ил" - "Авиастар"
ПАО "Ил" - "Авиастар".
Источник изображения: Дмитрий Сандимиров/ ТАСС

ЦАМТО, 22 марта. В рамках рабочей поездки в Ульяновскую область секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев посетил производственную площадку филиала ПАО "Ил" – "Авиастар" Объединенной авиастроительной корпорации.

Николая Патрушева сопровождали губернатор Ульяновской области Алексей Русских, полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и генеральный директор ОАК, вице-президент ОООР "СоюзМаш России" Юрий Слюсарь.

Члены делегации осмотрели поточную линию сборки самолетов Ил-76МД-90А и ознакомились с современными технологиями производства.

"Авиастар" – один из крупнейших работодателей в регионе, предприятие имеет важное значение для развития промышленного потенциала Ульяновской области.

Филиал ПАО "Ил" – "Авиастар" производит тяжелые транспортные самолеты Ил-76МД-90А, а также ведет работу в рамках межзаводской кооперации ОАК. Для наращивания выпуска самолетов на заводе организована поточная линия сборки, которая позволяет снизить трудоемкость производственных процессов. Благодаря системе лазерного позиционирования линия обеспечивает высокую точность стыковки всех элементов самолета.

Ил-76-МД-90А – глубокая модернизация транспортного самолета Ил-76МД. Он предназначен для перевозки и парашютного десантирования военной техники, личного состава и грузов, а также эвакуации раненых и больных. Ил-76-МД-90А получил усиленное крыло и шасси, новую силовую установку и цифровое бортовое радиоэлектронное оборудование с экранной индикацией. Эти и другие улучшения позволили увеличить надежность самолета, дальность полета и полезную нагрузку.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".

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Страны
Россия
Продукция
Ил-476
Ил-76
Ил-76МД
Компании
ОАК
Персоны
Патрушев Николай
Слюсарь Юрий
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