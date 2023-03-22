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ТАСС

Reuters: Пентагон планирует осенью начать поставки танков Abrams Украине

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Танки Abrams
Танки Abrams.
Источник изображения: AP Photo/ Mindaugas Kulbis

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее заявил, что США работают над тем, чтобы ускорить поставку Abrams Украине

ВАШИНГТОН, 21 марта. /ТАСС/. Пентагон планирует начать поставки танков Abrams для Украины уже этой осенью. Об этом сообщает во вторник агентство Reuters со ссылкой на источники.

Администрация президента США Джо Байдена ранее решила передать Киеву 31 танк M1 Abrams. Как рассказал агентству неназванный сотрудник аппарата Конгресса, Пентагон планирует ускорить поставку, сократив изначальные сроки примерно на год.

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее заявил в эфире телеканала MSNBC, что США работают над тем, чтобы ускорить поставку Abrams Украине. Американская сторона ранее неоднократно признавала наличие сложностей с доставкой Abrams, обеспечением их топливом, ремонтом и поддержкой, а также необходимость длительного обучения украинских военных управлению техникой. 

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
M1 Abrams
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