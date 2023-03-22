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ТАСС

AP: США хотят ускорить поставки танков Киеву за счет передачи устаревших моделей

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Американский танк M1A1 Abrams
Американский танк M1A1 Abrams.
Источник изображения: © Фото : U.S. Army / Lance Cpl. Brendan Mullin

По сведениям агентства, ожидается, что о решении вскоре объявят представители Пентагона

НЬЮ-ЙОРК, 21 марта. /ТАСС/. США намерены ускорить поставки Украине танков Abrams за счет передачи отремонтированных бронемашин устаревшей модификации M1A1. Об этом сообщило во вторник агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источники из числа американских чиновников.

В январе текущего года американский президент Джо Байден заявил, что США передадут Украине 31 танк M1 Abrams. Позднее газета Politico сообщала со ссылкой на источники, что речь идет о передаче Киеву танков в усовершенствованной конфигурации M1A2.

Как пишет AP, поставка танков в этой конфигурации "заняла бы год или два". Источники агентства утверждают, что "было принято решение поставить [танки] более старой модификации M1A1", которые могут доставлены на Украину в течение 8-10 месяцев. Предполагается, что украинским военным будет проще научиться управлению и обслуживанию этих танков. По данным AP, ожидается, что о решении вскоре объявят представители Пентагона.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил в эфире телеканала MSNBC, что США работают ускорением поставок танков Abrams. По его словам, для ускорения процесса в него могут быть внесены некоторые изменения.

Ранее сообщалось, что США предпринимают усилия для отправки на Украину танков M1 Abrams, но конкретных сроков пока нет. Американская сторона ранее неоднократно признавала наличие сложностей с доставкой Abrams, обеспечением их топливом, ремонтом и поддержкой, а также необходимость длительного обучения украинских военных управлению ими. 

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Страны
США
Украина
Продукция
M1 Abrams
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