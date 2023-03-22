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ТАСС

Столтенберг призвал Пекин вести переговоры с Зеленским, если Китай "хочет говорить о мире"

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Источник изображения: EPA-EFE/ OLIVIER HOSLET

По мнению генсека НАТО, любое прекращение огня, которые не будет соблюдать суверенитет и территориальную целостность Украины, "только заморозит конфликт"

БРЮССЕЛЬ, 21 марта. /ТАСС/. Руководство Китая должно вести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, если Пекин хочет говорить о мире. Об этом заявил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг, представляя свой ежегодный отчет за 2022 год.

"Китай должен начать понимать украинскую точку зрения и взаимодействовать с Зеленским, если хочет серьезно говорить о мире", - сказал он.

При этом, по словам Столтенберга, важно помнить, что Китай не осудил военную операцию России на Украине. "Конечно, я буду приветствовать любой план и инициативу к миру. План Китая включает некоторые позитивные элементы, которые я поддерживаю, например, важность защиты атомных объектов, гражданской ифраструктуры, а также соблюдение суверенитета и территориальной целостности Украины. Любой план должен основываться на суверенитете Украины", - добавил он.

Столтенберг считает, что любое прекращение огня, которые не будет соблюдать суверенитет и территориальную целостность Украины, "только заморозит конфликт".

Председатель КНР Си Цзиньпин с 20 по 22 марта посещает Россию с государственным визитом по приглашению президента РФ Владимира Путина. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее заявлял, что президент РФ и председатель КНР среди прочего будут обсуждать тему Украины и китайский план мирного урегулирования. 

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Китай
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
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