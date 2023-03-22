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ТАСС

Постпред РФ при ОЗХО указал на реальную угрозу провокаций Украины с химическим оружием

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Александр Шульгин
Александр Шульгин.
Источник изображения: militarynews.ru

Александр Шульгин отметил, что химикаты в ящиках соответствующей маркировки разгружались под контролем украинских спецслужб и позже были доставлены к месту боевого соприкосновения

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Угроза провокаций с применением химического оружия со стороны Украины абсолютна реальна. Об этом заявил во вторник на онлайн-брифинге постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин.

"Что касается угроз химической провокации, то они действительно совершенно реальны. На брифинге начальника войск РХБЗ [генерал-лейтенанта Игоря Кириллова] об этом было сказано, - указал высокопоставленный дипломат. - Химикаты в ящиках соответствующей маркировки разгружались под контролем Службы безопасности Украины. <…> И потом на американских броневиках были доставлены к месту боевого соприкосновения, то есть это вполне реальная угроза, что украинские националисты решатся на такую химическую провокацию".

При этом, как подчеркнул Шульгин, США и их сателлиты "на все закрывают глаза". "Такое ощущение, что они выдают режиму [президента Украины Владимира] Зеленского индульгенцию, практически открытым текстом говорят: делайте все, что хотите, ради Бога, мы вас прикроем и все свалим на Россию ", - обрисовал ситуацию постпред РФ при ОЗХО.

Он обратил внимание в этой связи, что вся работа России в Организации по запрещению химического оружия "ведется с превентивными целями". "Мы пытаемся сделать все возможное, чтобы все самое страшное, связанное с применением химического оружия, не произошло, - сказал Шульгин. - Расчет делается на то, что провокаторы, стоящие за ними, западные кукловоды поостерегутся от намерений переходить к конкретным делам".

Постпред также заявил, что Россия призвала государства - члены ОЗХО серьезно отнестись к информации о приготовлении украинских националистов к провокации с химическим оружием в районе Краматорска.

"Очень много внимания (на сессии Исполнительного совета ОЗХО - прим. ТАСС) было уделено теме угрозы химической провокации на Украине. Мы в полной мере использовали материалы брифинга начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игоря Кирилова, сообщали о приготовлении украинских националистов к химическим провокациям на заводе на территории Украины - в районе города Краматорска", - сказал он. По словам Шульгина, речь шла "об опасных химикатах, фактически о табельном оружии армии США BZ психотропного воздействия". "Призывали государства-участники совершенно серьезно отнестись к этой информации, сделать соответствующие выводы", - указал он.

Постпред РФ отметил, что американцы со своими союзниками все отрицали, "пытались представлять дело таким образом, будто бы это Россия сама вот-вот применит химическое оружие". При этом, по его словам, российская сторона "в долгу не оставалась". "И на фактах показали, что не американцам читать нам нотации о том, как надо относиться к химической конвенции. Привели длинный список прегрешений американцев, которые показывают, что они сами не в ладах с химконвенцией", - подчеркнул Шульгин, напомнив об их "тайном уничтожении химических боеприпасов из арсеналов Саддама Хуссейна в Ираке" и других фактах.

  

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