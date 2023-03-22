В Чехии считают, что ФРГ может сыграть значительную роль в урегулировании на Украине

Как отметил чешский президент Петр Павел, если Германия будет играть роль инициатора в урегулировании конфликта, то республика ее поддержит

БЕРЛИН, 21 марта. /ТАСС/. Германия может сыграть значительную роль в урегулировании конфликта на Украине. Такое мнение высказал президент Чехии Петр Павел во вторник на совместной пресс-конференции в Берлине со своим германским коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером.

"Германия может сыграть значительную роль [в урегулировании на Украине], - сказал Павел. - Если Германия будет играть роль инициатора [в деле урегулирования конфликта], то Чехия ее поддержит". Он также высказался за укрепление европейского единства, утверждав, что "Центральная и Восточная Европа сыграли значительную роль в поддержке Украины" после 24 февраля 2022 года.

"Германия может быть лидером [в Европе] в ряде областей, таких как оборона. Она может стоять во главе усилий по укреплению НАТО в Европе. Германия может быть лидером в послевоенном восстановлении Украины. <...> ФРГ также сыграла большую роль в преодолении энергетического кризиса", - сказал президент Чехии.

Он также отметил, что необходимо уже сейчас готовить проекты по восстановлению Украины, которые будут сразу реализовываться в случае достижения какой-либо договоренности о перемирии в этой стране.

Говоря об отношениях ФРГ и Чехии, Павел высказался за повышение уровня сотрудничества двух стран. Чешский лидер также сообщил, что в ходе переговоров он и Штайнмайер договорились ежегодно встречаться с целью подведения итогов сотрудничества и обсуждения перспектив развития двусторонних отношений.