Войти
ТАСС

В Чехии считают, что ФРГ может сыграть значительную роль в урегулировании на Украине

566
0
-1
Председатель Военного комитета НАТО чешский генерал Петр Павел
Председатель Военного комитета НАТО чешский генерал Петр Павел.
Источник изображения: © AP Photo/Czarek Sokolowski

Как отметил чешский президент Петр Павел, если Германия будет играть роль инициатора в урегулировании конфликта, то республика ее поддержит

БЕРЛИН, 21 марта. /ТАСС/. Германия может сыграть значительную роль в урегулировании конфликта на Украине. Такое мнение высказал президент Чехии Петр Павел во вторник на совместной пресс-конференции в Берлине со своим германским коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером.

"Германия может сыграть значительную роль [в урегулировании на Украине], - сказал Павел. - Если Германия будет играть роль инициатора [в деле урегулирования конфликта], то Чехия ее поддержит". Он также высказался за укрепление европейского единства, утверждав, что "Центральная и Восточная Европа сыграли значительную роль в поддержке Украины" после 24 февраля 2022 года.

"Германия может быть лидером [в Европе] в ряде областей, таких как оборона. Она может стоять во главе усилий по укреплению НАТО в Европе. Германия может быть лидером в послевоенном восстановлении Украины. <...> ФРГ также сыграла большую роль в преодолении энергетического кризиса", - сказал президент Чехии.

Он также отметил, что необходимо уже сейчас готовить проекты по восстановлению Украины, которые будут сразу реализовываться в случае достижения какой-либо договоренности о перемирии в этой стране.

Говоря об отношениях ФРГ и Чехии, Павел высказался за повышение уровня сотрудничества двух стран. Чешский лидер также сообщил, что в ходе переговоров он и Штайнмайер договорились ежегодно встречаться с целью подведения итогов сотрудничества и обсуждения перспектив развития двусторонних отношений. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Украина
Чехия
Проекты
NATO
Похожие новости
29.11.2016
Европа предложит России договориться об оружии
29.08.2016
Ядерное устрашение снова в моде
10.09.2015
Танки в обозримой перспективе останутся решающим фактором успеха при проведении наземных операций на ТВД
21.05.2014
Страны Балтии могут приобрести шведские истребители «Грипен»
17.01.2014
Сказание об Ан-70
04.10.2011
«Слабая Россия — это самый жуткий кошмар для США»
23.06.2011
Общеевропейская ПРО: первая капля в море потребностей ("Nasz Dziennik", Польша)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.03 19:49
  • 46762
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 22.03 17:08
  • 2426
Как насчёт юмористического раздела?
  • 22.03 15:51
  • 0
Единая стратегия: совместное заявление Путина и Си Цзиньпина, совещание Лукашенко с силовиками, заявление белорусских парламентариев
  • 22.03 15:18
  • 0
Антивоенные настроения в Европе могут остановить расширение группировки войск НАТО
  • 22.03 13:25
  • 5
Чешский генерал о возможностях России: у нее еще много чего припасено
  • 21.03 15:44
  • 20
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 21.03 15:29
  • 1
Путин: РФ поставит Африке зерно бесплатно, если решит не продлевать "зерновую сделку"
  • 21.03 14:19
  • 2
Зампред Совбеза РФ: «Можно представить точечное применение гиперзвукового «Оникса» по гаагскому зданию суда»
  • 21.03 13:38
  • 3
Глава МВД посетовал на острый дефицит кадров в ведомстве
  • 21.03 13:37
  • 1
Миронов выступил за придание ЧВК в России официального статуса
  • 21.03 13:12
  • 1
СВО привела МВД к реорганизации
  • 21.03 09:59
  • 0
Что скрывается за заявлением польского дипломата, или зачем Тихановская едет в США
  • 21.03 09:31
  • 1
Евгений Пригожин написал письмо министру обороны РФ с указанием на ситуацию в Бахмуте и планы противника начать контрнаступление
  • 20.03 15:45
  • 3
«Бумеранг», «Пенициллин» и другие: В ходе СВО российские военные тестируют новые образцы вооружений
  • 20.03 15:43
  • 0
Польша стала театральными подмостками для бродячих политкомедиантов