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Военное обозрение

Атомный авианосец USS Theodore Roosevelt (CVN-71) вернулся в боевой состав ВМС США после проведённой модернизации

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Источник изображения: topwar.ru

Американский атомный авианосец USS Theodore Roosevelt (CVN-71), временно покинувший ряды ВМС США в связи с техническим обслуживанием, снова возвращается к выполнению боевых задач. Как сообщает Navy Recognition, работы на корабле велись в течение полутора лет.

Согласно опубликованному заявлению Министерства обороны США, 20 марта 2023 года, авианосец USS Theodore Roosevelt покинул Бремертон, штат Вашингтон, где на верфи Пьюджет-Саунд в течение 18 месяцев проходил промежуточное техническое обслуживание и докование. Корабль вернется к месту приписки в Сан-Диего в Калифорнии, т.е. на военно-морскую базу NAS North Island (Северный остров).

Как отмечают в командовании ВМС США, после проведенной модернизации авианосец достиг "значительной эффективности" за весь срок службы, начиная с 1986 года. На корабле проведены работы на взлетной палубе, которую приспособили под истребители пятого поколения F-35C Lightning II. Кроме того, корабль теперь может нести самолеты ДРЛО E-2D Advanced Hawkeye, конвертопланы CMV-22B Osprey, а также беспилотные заправщики MQ-25 Stingray. Кроме того, на авианосце заменили системы собственной обороны, это касается как вооружения, так и различных систем РЭБ и т.д. Для экипажа полностью восстановили жилые помещения, обновили корпус корабля, рули и рулевые валы.

О том, что авианосец USS Theodore Roosevelt (CVN-71) отправляется на техническое обслуживание, сообщалось в начале июля 2021 года. Корабль уже проходил капитальный ремонт в период с 2009 по 2013 год, тогда же была произведена перезарядка реакторов.

USS Theodore Roosevelt (CVN-71) является четвертым авианосцем класса "Nimitz". Заложен 31 октября 1981 года, спущен на воду 27 октября 1984 года, передан в состав ВМС США 25 октября 1986 года. Водоизмещение авианосца – 103 900 тонн, длина – 332,8 метра, ширина – 76,8 метра. Экипаж – 3500 человек, а также 2480 человек авиаперсонала. На борту базируются до 70 самолетов и вертолетов.

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Страны
США
Продукция
Arleigh Burke
E-2D
E2C
F-35
F-35C
MQ-25 Stingray
MV-22 Osprey
Проекты
Nimitz
Авианосец
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