Войти
Интерфакс-АВН

Спутник "Резонанс-МКА" для изучения магнитосферы Земли запустят на орбиту в 2027-2028 годах - "Роскосмос"

424
0
+1
Вид на Землю
Вид на Землю.
Источник изображения: @FEDOR37516789

Москва. 21 марта. ИНТЕРФАКС - Запуск на орбиту малого космического аппарата "Резонанс-МКА" в качестве попутной полезной нагрузки запланирован на 2027-2028 годы, сообщили в "Роскосмосе" во вторник.

"Космический аппарат "Резонанс-МКА" планируется вывести на орбиту в качестве попутной полезной нагрузки в 2027-2028 годах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Научно-производственном объединении им. С.А. Лавочкина завершена сборка макета спутника для вибродинамических испытаний, также в Институте космических исследований РАН выполняются работы по изготовлению конструкторско-доводочных образцов приборов комплекса научной аппаратуры и их испытаниям.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ИКИ РАН
НПО Лавочкина
Роскосмос
Похожие новости
16.11.2020
За год на орбите "Спектр-РГ" обнаружил 10 неизвестных галактик с активными ядрами
24.10.2016
Россия возрождает луноходы
14.06.2016
СМИ: "Роскосмос" расторг контракт с НПО Лавочкина на создание "Спектра-УФ"
12.04.2016
Марс в иллюминаторе
14.10.2014
Десять лет до Луны
08.10.2014
Для посадки российско-европейского марсохода подобрали четыре возможных площадки
01.07.2014
Роскосмос открещивается от лунного туризма
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.03 17:45
  • 46761
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 22.03 17:08
  • 2426
Как насчёт юмористического раздела?
  • 22.03 15:51
  • 0
Единая стратегия: совместное заявление Путина и Си Цзиньпина, совещание Лукашенко с силовиками, заявление белорусских парламентариев
  • 22.03 15:18
  • 0
Антивоенные настроения в Европе могут остановить расширение группировки войск НАТО
  • 22.03 13:25
  • 5
Чешский генерал о возможностях России: у нее еще много чего припасено
  • 21.03 15:44
  • 20
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 21.03 15:29
  • 1
Путин: РФ поставит Африке зерно бесплатно, если решит не продлевать "зерновую сделку"
  • 21.03 14:19
  • 2
Зампред Совбеза РФ: «Можно представить точечное применение гиперзвукового «Оникса» по гаагскому зданию суда»
  • 21.03 13:38
  • 3
Глава МВД посетовал на острый дефицит кадров в ведомстве
  • 21.03 13:37
  • 1
Миронов выступил за придание ЧВК в России официального статуса
  • 21.03 13:12
  • 1
СВО привела МВД к реорганизации
  • 21.03 09:59
  • 0
Что скрывается за заявлением польского дипломата, или зачем Тихановская едет в США
  • 21.03 09:31
  • 1
Евгений Пригожин написал письмо министру обороны РФ с указанием на ситуацию в Бахмуте и планы противника начать контрнаступление
  • 20.03 15:45
  • 3
«Бумеранг», «Пенициллин» и другие: В ходе СВО российские военные тестируют новые образцы вооружений
  • 20.03 15:43
  • 0
Польша стала театральными подмостками для бродячих политкомедиантов