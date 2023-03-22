Спутник "Резонанс-МКА" для изучения магнитосферы Земли запустят на орбиту в 2027-2028 годах - "Роскосмос"

Москва. 21 марта. ИНТЕРФАКС - Запуск на орбиту малого космического аппарата "Резонанс-МКА" в качестве попутной полезной нагрузки запланирован на 2027-2028 годы, сообщили в "Роскосмосе" во вторник.

"Космический аппарат "Резонанс-МКА" планируется вывести на орбиту в качестве попутной полезной нагрузки в 2027-2028 годах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Научно-производственном объединении им. С.А. Лавочкина завершена сборка макета спутника для вибродинамических испытаний, также в Институте космических исследований РАН выполняются работы по изготовлению конструкторско-доводочных образцов приборов комплекса научной аппаратуры и их испытаниям.