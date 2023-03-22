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ЦАМТО

Минобороны Норвегии сообщило, что Украина уже получила норвежские танки Leopard 2

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Танк Leopard 2А4 ВС
Танк Leopard 2А4 ВС Норвегии.
Источник изображения: http://warwall.ru

ЦАМТО, 21 марта. Украина уже получила норвежские танки Leopard 2, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Минобороны Норвегии.

"Украина уже получила норвежские танки Leopard 2, идет обучение украинского персонала", – сообщило военное ведомство Норвегии в Twitter.

Ведомство разместило фотографию, на которой изображен танк, выезжающий из грузового отсека военно-транспортного самолета "Ан".

Ранее министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам сообщил, что Осло направит Киеву танки Leopard 2 из состава ВС страны, не уточнив их количество.

Премьер-министр Йонас Гар Стере, со своей стороны, заявил, что Осло для обеспечения должного уровня обороноспособности закупит у Германии 54 новых танка Leopard 2 последней модификации, с опционом еще на 18 машин.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Норвегия
Украина
Продукция
Leopard-2
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