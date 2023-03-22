Войти
Интерфакс-АВН

Южная Корея пытается не допустить приобретение КНДР материалов для производства спутников - агентство

417
0
0
Ынха-3
Одна и та же ракета «Ынха-3» на стартовом комплексе в 2012 (слева) и 2016 (справа) годах.
Источник изображения: b14643.de

Сеул ввел санкции в отношении четырех физлиц и шести учреждений Северной Кореи

Гонконг. 21 марта. ИНТЕРФАКС - Правительство Южной Кореи анонсировало запрет на экспорт через третьи страны десятков материалов, которые могут быть использованы для разработки северокорейских спутников, а также ввело новые санкции, сообщает агентство "Ренхап".

В общей сложности 77 предметов, используемых для производства спутников, были внесены в "список наблюдения". Среди них солнечные фотоэлементы, солнечные датчики грубой ориентации, системы астроориентации, блоки обработки данных изображения, передатчики X-диапазона.

Отмечается, что эта мера призвана вновь привлечь внимание мировой общественности к необходимости препятствовать приобретению Севером таких стратегических материалов.

МИД Южной Кореи заявил, что уже поделился списком с другими странами, чтобы они могли использовать его для своего экспортного контроля.

Кроме того, Сеул ввел дополнительные санкции в отношении четырех физлиц и шести учреждений, причастных к ракетным и ядерным программам Пхеньяна, а также к уклонению страны от международных санкций.

В частности, под санкции попали заместитель председателя Центральной военной комиссии Трудовой партии Кореи Ли Ен Киль, а также гражданин Сингапура Тан Ви Бен, обвиняемый в отмывании денег через финансовую систему США в пользу Северной Кореи.

Среди организаций, внесенных в "черный список", центральная прокуратура КНДР и Cholsan Trading Co.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
Сингапуp
США
Южная Корея
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
24.03.2021
Мини-сделка для прагматиков. Администрация Байдена меняет подход США к КНДР?
03.03.2020
Первый пуск за год: КНДР пугает Южную Корею ракетами
03.01.2020
Подарок от Ким Чен Ына: Трамп ответил на новые угрозы КНДР
19.03.2019
Вашингтон и Пхеньян не хотят возвращаться к прошлому до переговоров по денуклеаризации - чиновник администрации президента Республики Корея
13.09.2017
Seoul Defense Dialogue 2017
11.03.2011
К многополярному миру
01.06.2009
Министр обороны США: Америка не допустит превращения КНДР в ядерную державу
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.03 17:45
  • 46761
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 22.03 17:08
  • 2426
Как насчёт юмористического раздела?
  • 22.03 15:51
  • 0
Единая стратегия: совместное заявление Путина и Си Цзиньпина, совещание Лукашенко с силовиками, заявление белорусских парламентариев
  • 22.03 15:18
  • 0
Антивоенные настроения в Европе могут остановить расширение группировки войск НАТО
  • 22.03 13:25
  • 5
Чешский генерал о возможностях России: у нее еще много чего припасено
  • 21.03 15:44
  • 20
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 21.03 15:29
  • 1
Путин: РФ поставит Африке зерно бесплатно, если решит не продлевать "зерновую сделку"
  • 21.03 14:19
  • 2
Зампред Совбеза РФ: «Можно представить точечное применение гиперзвукового «Оникса» по гаагскому зданию суда»
  • 21.03 13:38
  • 3
Глава МВД посетовал на острый дефицит кадров в ведомстве
  • 21.03 13:37
  • 1
Миронов выступил за придание ЧВК в России официального статуса
  • 21.03 13:12
  • 1
СВО привела МВД к реорганизации
  • 21.03 09:59
  • 0
Что скрывается за заявлением польского дипломата, или зачем Тихановская едет в США
  • 21.03 09:31
  • 1
Евгений Пригожин написал письмо министру обороны РФ с указанием на ситуацию в Бахмуте и планы противника начать контрнаступление
  • 20.03 15:45
  • 3
«Бумеранг», «Пенициллин» и другие: В ходе СВО российские военные тестируют новые образцы вооружений
  • 20.03 15:43
  • 0
Польша стала театральными подмостками для бродячих политкомедиантов