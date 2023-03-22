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Военное обозрение

Российский истребитель Су-35 был поднят для перехвата двух стратегических бомбардировщиков В-52Н ВВС США над Балтийским морем

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Источник изображения: topwar.ru

Соединенные Штаты продолжают проводить провокации возле российских границ, дежурные силы ПВО Западного военного округа были вынуждены отреагировать на появление над акваторией Балтийского моря двух американских стратегических бомбардировщиков В-52Н. На перехват стратегов был поднят истребитель Су-35С. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной РФ.

Как следует из сообщения, 20 марта средства ПВО Западного военного округа обнаружили две воздушные цели, двигающиеся в направлении государственной границы Российской Федерации. Для идентификации целей и пресечения нарушения в воздух был поднят истребитель Су-35С дежурных сил.

Российский боевой самолет над акваторией Балтийского моря обнаружил два стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США, держащих курс в сторону границы. После обнаружения экипажи стратегов поменяли курс на противоположный и ушли в сторону стран Европы. Российский истребитель вернулся на аэродром базирования, не допустив нарушения государственной границы РФ.

Стоит отметить, что американские летательные аппараты в последнее время активизировались у границ России. Буквально девять дней назад В-52Н ВВС США отработал атаку Санкт-Петербурга, зайдя на город со стороны Балтийского моря в районе острова Гогланд, при этом находясь в нейтральном воздушном пространстве. По данным специального сервиса, отслеживающего трафик движения самолетов, американский бомбардировщик вылетел с территории Польши, после чего проследовал над Балтийским морем в сторону российского города, над Финским заливом сымитировал ракетную атаку, после чего развернулся и ушел на базу через воздушное пространство Прибалтики. Во время "атаки" американский стратег находился на расстоянии 200 км от Санкт-Петербурга.

По мнению экспертов, количество провокаций у российских границ будет только увеличиваться, США от своей задачи тем или иным способом уничтожить Россию в ее нынешнем виде не отступят.

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