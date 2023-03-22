Глава КНШ США заявил, что ни у одной из сторон конфликта на Украине пока не будет перевеса

Генерал Марк Милли отметил, что "не считает вероятным" вытеснение украинскими войсками российских сил в этом году, вместе с тем, по его мнению, Россия также "не сможет добиться своих политических целей" на Украине

ВАШИНГТОН, 21 марта. /ТАСС/. Ни одна из сторон конфликта на Украине не имеет решающего военного перевеса, подобный паритет сохранится некоторое время. С таким утверждением выступил председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли в опубликованном в понедельник фрагменте интервью для международной исследовательско-консалтинговой фирмы Eurasia Group, фрагмент из которого в понедельник опубликовала газета Politico.

"Сложилось такое положение, когда ни одна из сторон, вероятно, не добьется своих политических целей военными средствами, и такое положение дел продержится какое-то время", - сказал он.

Милли добавил, что "не считает вероятным" вытеснение украинскими войсками российских сил в этом году, вместе с тем, по его мнению, Россия также "не сможет добиться своих политических целей" на Украине.