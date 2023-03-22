Эксперты: урегулирование на Украине требует отправки в страну миссии с участием войск США

Одним из способов достичь этого является, создание "Атлантико-Азиатского сообщества по безопасности, которое включало бы многих членов НАТО, Украину, ее союзников и любые желающие присоединиться нейтральные государства", считают старший научный сотрудник Института Брукингса Майкл О'Хэнлон и политолог из Джорджтаунского университета Лиз Говард

НЬЮ-ЙОРК, 20 марта. /ТАСС/. Присутствие американских военных и сил других государств в составе международной миссии под руководством нейтральной страны необходимо для урегулирования украинского кризиса. С такой оценкой выступили директор программы внешнеполитических исследований и старший научный сотрудник Института Брукингса Майкл О'Хэнлон и политолог из Джорджтаунского университета Лиз Говард в статье, опубликованной в понедельник журналом Foreign Affairs.

"Западные лидеры должны разработать механизмы безопасности и рассмотреть стратегические походы к оказанию помощи Украине и выстраиванию будущих отношений с Россией", - пишут авторы, отмечая, что Украине "необходима в том или ином виде военная защита со стороны Запада". По их словам, Запад также должен обеспечить долгосрочный мир с Москвой, что предполагает "усилия по сдерживанию России", но также готовность к "мирному сосуществованию".

Одним из способов достичь этого является, по мнению авторов, создание "Атлантико-Азиатского сообщества по безопасности, которое включало бы многих членов НАТО, Украину, ее союзников и любые желающие присоединиться нейтральные государства". Авторы считают, что РФ также должна иметь возможность присоединиться к сообществу, но лишь в случае смены власти в стране. По словам О'Хэнлона и Говард, такое сообщество могло бы, по аналогии с НАТО, иметь долгосрочные цели, но основным его направлением в краткосрочной перспективе было бы обеспечение западного военного присутствия на территории Украины.

"Эти войска из стран, входящих и не входящих в НАТО, следили бы за активностью российских сил, помогали в обучении украинских войск, демобилизации, мониторинге [соблюдения положений] любого возможного мирного соглашения и действовали бы в качестве растяжки для предотвращения новой российской агрессии", - пишут авторы, отмечая, что в рамках миссии на Украине могли бы быть развернуты "тысячи международных военных". По их словам, "во главе этой миссии мог бы встать офицер из страны, не входящей в НАТО, например Индии или другого нейтрального государства, но она должна включать войска США".

По мнению авторов, Атлантико-Азиатское сообщество по безопасности должно осуществлять стратегическое планирование, обмен секретными данными между членами и проводить военные учения. Помимо урегулирования украинского кризиса, оно может быть использовано для "обеспечения мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, помощи с миграционными кризисом и борьбе с террористической угрозой". Авторы считают, что международная военная миссия могла бы быть размещена на Украине либо с одобрения Генассамблеи ООН, где РФ не может применить право вето, либо с одобрения киевских властей при прямом подчинении Атлантико-Азиатскому сообществу по безопасности.