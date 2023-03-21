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Военное обозрение

Евгений Пригожин написал письмо министру обороны РФ с указанием на ситуацию в Бахмуте и планы противника начать контрнаступление

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Источник изображения: topwar.ru

Возглавляющий ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опубликовал обращение к министру обороны генералу Сергею Шойгу. Обращение связано с положением дел в Артёмовске (Бахмуте).

Пригожин подтверждает информацию о том, что бойцы «Вагнеру» к настоящему моменту контролируют около 70 процентов территории города. При этом получена информация о том, что командование ВСУ готовит контрнаступление с попыткой отбить потерянные ранее территории и разблокировать свой гарнизон в Бахмуте.

Евгений Пригожин:

По имеющейся информации противник в конце марта-начале апреля планирует начать широкомасштабное наступление и нанести фланговые рассекающие удары с целью отрезать подразделения ЧВК «Вагнер» от основных сил ВС РФ.

В связи с этим куратор «Вагнера» призывает министра обороны принять все необходимые меры для того, что предотвратить такое отсечение. В противном случае, как отмечает Евгений Пригожин, ситуация станет негативной для всей СВО.

У письма есть закрытое приложение, в котором, как пишет Пригожин, раскрывается замысел противника и методы противодействия воплощению этого замысла.

Источник изображения: topwar.ru

На текущий момент у ВСУ остаётся одна контролируемая дорога на Бахмут – через Артёмовское (Хромово). При этом ранее поступали данные о росте концентрации сил и средств противника в Константиновке, откуда уже предпринимались попытки ВСУ провести разведку боем в направлении Курдюмовки, к югу от Артёмовска. Пока все попытки противника прорваться на этом направлении были отбиты.

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Шойгу Сергей
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ЧВК
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1 комментарий
№1
21.03.2023 09:31
Цитата, q
У письма есть закрытое приложение, в котором, как пишет Пригожин, раскрывается замысел противника и методы противодействия воплощению этого замысла.

Неужели Пригожин опасается того же, что и я...

Цитата, Андрей Л. сообщ. №46338
Я вот, лично, опасаюсь, что МО может сделать "подножку" музыкантам (за все выступления Пригожина) и не помочь своевременно при наступлении хохлов. И это моё право - и это будет куда грустнее Хасавьюрта.
+1
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