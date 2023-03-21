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ТАСС

США заявили, что основой мирного плана по Украине должно быть закрепление ее суверенитета

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Флаги США и Украины
Флаги США и Украины.
Источник изображения: © Пресс-служба президента Украины

Вашингтон также выступил против попыток заморозить боевые действия

ВАШИНГТОН, 20 марта. /ТАСС/. США считают, что мирное урегулирование на Украине должно обеспечивать поддержание ее суверенитета и территориальной целостности. С таким заявлением выступил в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию.

"Фундаментальным элементом любого плана завершения войны на Украине и обеспечения справедливого и прочного мира должно быть поддержание суверенитета и территориальной целостности Украины в соответствии с Уставом ООН. Любой план, который не ставит приоритетом этот критически важный принцип, представляет собой в лучшем случае тактику затягивания времени или только нацелен на то, чтобы содействовать несправедливому исходу. Это не является конструктивной дипломатией. Призыв к прекращению огня, который не включает вывод российских сил с украинской территории, по существу поддерживал бы "ратификацию" российских завоеваний", - утверждал шеф американской дипломатии. Он выступил перед журналистами в Госдепартаменте США. 

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