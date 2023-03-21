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Интерфакс-АВН

Москва приостановит участие в "зерновой сделке" при отсутствии прогресса в реализации российской части договоренности - МИД РФ

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Здание МИД РФ
Здание МИД РФ.
Источник изображения: Валерий Шарифулин/ ТАСС

Москва. 20 марта. ИНТЕРФАКС - Россия приостановит участие в "зерновой сделке" 18 мая в случае отсутствия продвижения в реализации российской части этой договоренности, заявили в понедельник в МИД РФ.

"Дальнейшее решение по продлению инициативы будет зависеть от прогресса в реализации следующих условий в контексте имплементации Меморандума Россия-ООН: переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT; возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания; отмена ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты; восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса"; разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

На Смоленской площади отметили, что "без продвижения по выполнению указанных требований, которые абсолютно не новы и должны были быть решены в рамках Меморандума Россия-ООН, наше участие в "черноморской инициативе" будет приостановлено".

В МИД РФ напомнили, что "18 марта истек второй 120-дневный срок действия "черноморской инициативы" по вывозу украинского продовольствия".

"В связи с отсутствием подвижек в реализации Меморандума Россия-ООН по нормализации отечественного сельхозэкспорта в Москве приняли решение сократить период очередной пролонгации до 60 дней, то есть до 18 мая", - говорится в сообщении.

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