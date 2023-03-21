Инцидент с дроном показал, что главное в планах НАТО — Черное море

Advance: инцидент с американским дроном раскрыл планы НАТО на Черное море

Битва за Украину — это борьба за Черное море. Инцидент с американским дроном только привлек дополнительное внимание к этому факту, считает автор статьи Advance. Он напоминает, что ранее регион не был в фокусе геополитической напряженности, и объясняет почему.

Антун Роша

Cегодня Черное море является одним из эпицентров войны, но ранее — на протяжении десятилетий — оно оставалось вне фокуса геополитической напряженности, и инциденты, которые произошли там во времена холодной войны, можно по пальцам пересчитать. Конечно, причина в том, что в то время Черное море контролировалось преимущественно Москвой благодаря территориям СССР и стран Варшавского договора: Болгарии и Румынии, которые сегодня входят в Североатлантический альянс. На самом деле во времена холодной войны только Турция, которая тогда, как и сейчас, была членом НАТО, являлась тем пространством, откуда западные силы могли осуществлять контроль над частью Черного моря.

В 2014 году Российская Федерация аннексировала Крым, чтобы, в том числе, предотвратить полную деградацию своего влияния в регионе Черного моря. Я напомню, что главная российская военно-морская база находится в крымском Севастополе. Если бы не случилось присоединения Крыма к России, сегодня она была бы выброшена из черноморского региона и контролировала только восточную часть моря.

Сегодня это море, которое в каком-то смысле разделяет Европу и Азию, оказалось в центре внимания. Особенно оно возросло после инцидента с американским дроном "Рипер" во вторник. По имеющимся данным, инцидент произошел приблизительно в 120 километрах от Крыма. Судя по заявлениям Пентагона и опубликованным видеокадрам, два российских Су-27 заметили американский шпионский дрон и организовали ему "сопровождение". Похоже, они не сбивали его, по крайней мере прямо, но явно способствовали его падению.

Понятно, что дрон есть дрон, а не самолет с пилотами, и из-за этого инцидента не начнется прямое столкновение между США и Россией (я напомню, что несколько лет назад Иран также сбил американский дрон, и тогда тоже не случилось эскалации). Однако Черное море, несомненно, теперь будет под еще более пристальным вниманием.

Напряженность ощущается на всем побережье. Румыния, которая контролирует около трех тысяч квадратных километров Черного моря, держит свои войска в высокой степени готовности. Военные источники в Румынии утверждают, что российские военные корабли довольно часто заходят в ее исключительную экономическую зону.

Российская Федерация располагает сильным флотом, но это не помогло ей сохранить контроль над стратегически очень важным Змеиным островом, украинским островом, который расположен близ Румынии.

Территория Румынии, конечно, находится в пределах досягаемости российских ракет и всего в 225 километрах от Крыма. Бухарест объявил о повышении годового оборонного бюджета до двух с половиной процентов ВВП. Это достаточно тяжкий груз для страны, которая считается одной из самых бедных в Европейском Союзе. Но Бухарест сейчас тратит деньги на армию, хотя ему хронически недостает их в других областях. В частности, Румыния планирует купить две французские подводные лодки, а также 32 военные самолеты F-16 и военные вертолеты — всего 32 единицы.

Румынский премьер-министр Николае Чукэ — бывший военный, который служил в Ираке и Афганистане. В Румынии его прозвали Пустынным генералом. Не стоит отдельно говорить о том, что Николае Чукэ — человек, который пользуется доверием американцев. Кроме всего прочего, он дорог им тем, что постоянно укрепляет румынскую оборону и, в том числе, планирует потратить около четырех миллиардов евро на американские системы "Пэтриот".

Большая база ВВС 57 находится близ портового румынского города Констанца. Это одна из шести военных баз в Румынии, к которой есть доступ силам НАТО. Одновременно это еще и новое место непосредственной концентрации американских сил. Около десяти тысяч военнослужащих будут дислоцированы в ближайшие годы на этих базах, а база 57 может стать румынским вариантом немецкого Рамштайна, главной американской базы ВВС в Европе.

Но что это сулит Румынии в случае эскалации? Оборону и безопасность? Премьер-министр Пустынный генерал, конечно, именно так и преподнесет ситуацию, но есть и другое мнение, которое в подобных обстоятельствах — табу для СМИ. Расширенное американское военное присутствие только понизит безопасность Румынии, поскольку если на самом деле начнется полномасштабная война, потенциально мировая, то эта страна окажется под ударом первой.

Тем не менее, нет никаких признаков того, что Румыния изменит свою позицию. Чуть дальше на запад, особенно в Чешской Республике, проводятся массовые демонстрации против этой новой милитаризации целого пояса, который отделяет Российскую Федерацию от защищенной Западной Европы. А в Румынии такие демонстрации не проводятся, и, как показывают опросы общественного мнения, румынский народ не желает вникать в эту ситуацию.

Приведу данные для сравнения. Самыми ярыми сторонниками Украины сейчас точно являются поляки. Согласно опросу, проведенному в прошлом году, 78% поляков согласны с отправкой оружия на Украину, а в Румынии таких 46%. Еще больше разница, когда речь заходит о возможной отправке войск на Украину. Польша — одна из немногих стран, которая, судя по опросам, готова отправить туда армию: 46% поляков поддерживают эту идею. Среди румын к этой мысли склоняются всего 26%.

Интересно, что 83% поляков считают, что Российская Федерация — главный виновник в войне на Украине, а в Румынии такого мнения придерживаются лишь 58%.

Из этих результатов можно понять, что многие румыны не слишком рады значительному увеличению контингента Североатлантического альянса в их стране. Но людей особо не спрашивают. Ведь план заключается в том, чтобы превратить Румынию в ключевую базу ВВС НАТО, поскольку она обладает стратегическим расположением. Особое значение оно приобретет, если начнется война с Россией.

Болгария, как одна из стран Североатлантического альянса на берегу Черного моря, тоже важна, но не так, как Румыния. Все потому, что Румыния ближе к "эпицентру". А если пересечь все Черное море, то в нескольких тысячах километров напротив от Румынии мы найдем еще одну из шести стран, имеющих выход в Черное море. Об этой стране я сегодня еще не упоминал. Эта страна — Грузия.

В последние дни обстановка в Грузии сильно накалилась, и даже есть мнение, что там готовится "новый Майдан". Понятно, что в новой битве за контроль над Черным морем значение Грузии огромно. Североатлантическому альянсу, безусловно, пригодился бы еще один "свой человек", такой как румынский премьер-министр Николае Чукэ, ведь он точно не турецкий президент Эрдоган!

Грузия, как считает ООН и большая часть мира, начинается приблизительно в 25 километрах от российского Сочи, но Российская Федерация не согласилась бы с таким мнением. Россияне уверены, что там находится независимое государство под названием Абхазия. На самом деле это один из двух грузинских регионов, которые отделились после короткой российско-грузинской войны в августе 2008 года (второй регион — Южная Осетия). Кроме Российской Федерации, всего несколько государств признали независимость Абхазии: Венесуэла, Никарагуа, Сирия и маленькое островное тихоокеанское государство Науру.

Но более половины грузинского черноморского побережья находится в Абхазии. Россияне укрепились там, хотя "история" с Грузией еще не окончена. Запад предпочел бы, чтобы к власти там — конечно, его стараниями — пришел кто-нибудь с антироссийской позицией, отличающейся от нынешнего прагматизма Тбилиси.

Битва за Украину — это, конечно, борьба за Черное море. Инцидент с американским дроном только привлек дополнительное внимание к этому факту. Соотношение сил, безусловно, изменится. Россия увязла на востоке Украины, где столкнулась с огромным украинским сопротивлением, но, тем не менее, россияне по-прежнему рассчитывают занять все украинское побережье и "соединиться" с Приднестровьем в Молдавии. Североатлантический альянс не может не учитывать возможность такого развития событий и попытается предотвратить его. В то же время готовятся и другие сценарии. Один из главных — милитаризация Румынии, а если получится, то будет реализован и план по созданию новой базы на противоположном от нее берегу. Еще Джордж Буш младший пытался включить Грузию в НАТО, что и послужило, кстати, одной из причин войны с Российской Федерацией в августе 2008 года.

Но планы остаются, пусть пока они существуют только в теории.

Комментарии читателей

cardaciste

В 2008 году русским следовало занять весь берег Грузии, включая крупнейший город Батуми. Но русские все делают как-то наполовину, да еще и всегда с задержкой...

vlaman

Всем понятно, что это война не Российской Федерации и Украины, и подобные размышления — лишь продолжение разжигания войн и убийств. Так функционируют Запад, демократия и капитализм.

На мой взгляд, правильно было бы ограничить преступную натовскую банду границами 1990-го года или вообще распустить. Но я знаю, что это нереально. Однако только это принесет благо и мир. К сожалению, "демократии" они не нужны. Она хочет, чтобы ей все подчинялись.

davor55

Поддерживаю идею распустить Североатлантический альянс. Найдется ли Валенса/лидер профсоюзов, прежде чем станет слишком поздно? Европа, похоже, стремительно несется в тартары.