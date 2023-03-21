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Военное обозрение

Построенный для Балтийского флота МРК «Буря» проекта 22800 провёл ракетные стрельбы в рамках госиспытаний

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Источник изображения: topwar.ru

Малый ракетный корабль "Буря" проекта 22800 "Каракурт", построенный на судостроительном заводе "Пелла" для Балтийского флота, продолжает прохождение государственных испытаний. На очередном этапе, находясь на морском полигоне Балтфлота, экипаж корабля провел ракетные стрельбы, поразив мишень из ЗРПК "Панцирь-М".

МРК "Буря" продолжает прохождение госиспытаний, на борту корабля экипаж, сдаточная команда "Пеллы" и представители приемной комиссии Минобороны. В настоящее время корабль находится на одном из морских полигонов Балтфлота, где проводит проверку вооружений перед передачей МРК в состав флота. Кроме того, продолжается проверка всех систем и устройств корабля и соответствия тактико-технических характеристик утверждённому проекту.

Как уже сообщалось, МРК "Буря" по итогам госиспытаний войдет в состав соединения ракетных кораблей и катеров Балтийской военно-морской базы Балтийского флота. Когда это случится точно, пока неизвестно.

МРК "Буря" проекта 22800 был заложен на "Пелле" в декабре 2016 года, спущен на воду 23 октября 2018 года. Является четвертым кораблем проекта и третьим серийным, строящимся на ССП "Пелла". Всего предприятие должно предать флоту семь МРК проекта 22800 "Каракурт".

Корабль проекта 22800 "Каракурт" имеет общую длину 65 м при максимальной ширине 10 м и нормальной осадке 4 м. Водоизмещение – 800 т. Максимальная скорость хода на уровне 30 узлов. Дальность плавания на экономической скорости – до 2500 морских миль. Автономность 15 дней. Предназначены для ведения боевых действий в ближней морской зоне. Основное оружие - ракетный комплекс "Калибр".

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  • В новости упоминаются
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Проекты
22800 МРК
БФ
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