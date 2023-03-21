Украина поставила первые авиационные двигатели для турецкого перспективного ударного тяжёлого вертолёта T929 ATAK-II

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Турецкий перспективный ударный тяжелый вертолет T929 ATAK-II получит украинские авиационные двигатели производства "Мотор Сич". Первые силовые установки уже отправились турецкой компании Turkish Aerospace Industries (TAI). Об этом сообщает турецкая пресса.

Украина поставила Турции два первых двигателя ТВ3-117ВМА-СБМ1В-01т, которые будут установлены на прототип вертолета T929 ATAK-II. Данный вертолет будет участвовать в испытаниях, взлететь он должен уже в этом году. Как сообщают в Киеве, изначально двигатели должны были попасть в Турцию еще в сентябре прошлого года, но из-за боевых действий их производство и отправка были отложены до января 2023-го. Всего же, по ранее озвученным данным, турки заказали 14 украинских двигателей.

О том, что Анкара выбрала украинские силовые установки для своего новейшего вертолета, сообщалось еще в марте 2021 года. Выбор турок был обусловлен сразу несколькими факторами, среди которых можно отметить надежность двигателя от "Мотор-Сич", а также отсутствие каких-либо опасений, что Украина прекратит их поставку из-за введенных санкций. В принципе, у турок и не было альтернативы на фоне изменяющейся геополитической ситуации. Анкара уже пролетела с немецким двигателем для отечественного танка Altay и повторять эту историю с вертолетом не захотела. В том же 2021 году турки подписали контракт с Мотор-Сич на поставку 14 двигателей.

Тяжелый ударный вертолет T929 ATAK-II разработан компанией Turkish Aerospace Industries как "конкурент американского AH-64 Apache". Вертолет еще не завершил испытания, а контракт на его поставку в ВВС Турции был подписан в 2019 году. Как заявлялось, масса новейшего вертолета составляет 11 тонн, два газотурбинных двигателя украинского производства позволят ему действовать в условиях высоких температур, а также высокогорья. Вооружение ударного ATAK-II состоит из авиационной пушки, ракет классов "воздух-воздух" и "воздух-поверхность", а также неуправляемых ракет калибра 70 мм.