Войти
Военное обозрение

Украина поставила первые авиационные двигатели для турецкого перспективного ударного тяжёлого вертолёта T929 ATAK-II

676
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Турецкий перспективный ударный тяжелый вертолет T929 ATAK-II получит украинские авиационные двигатели производства "Мотор Сич". Первые силовые установки уже отправились турецкой компании Turkish Aerospace Industries (TAI). Об этом сообщает турецкая пресса.

Украина поставила Турции два первых двигателя ТВ3-117ВМА-СБМ1В-01т, которые будут установлены на прототип вертолета T929 ATAK-II. Данный вертолет будет участвовать в испытаниях, взлететь он должен уже в этом году. Как сообщают в Киеве, изначально двигатели должны были попасть в Турцию еще в сентябре прошлого года, но из-за боевых действий их производство и отправка были отложены до января 2023-го. Всего же, по ранее озвученным данным, турки заказали 14 украинских двигателей.

О том, что Анкара выбрала украинские силовые установки для своего новейшего вертолета, сообщалось еще в марте 2021 года. Выбор турок был обусловлен сразу несколькими факторами, среди которых можно отметить надежность двигателя от "Мотор-Сич", а также отсутствие каких-либо опасений, что Украина прекратит их поставку из-за введенных санкций. В принципе, у турок и не было альтернативы на фоне изменяющейся геополитической ситуации. Анкара уже пролетела с немецким двигателем для отечественного танка Altay и повторять эту историю с вертолетом не захотела. В том же 2021 году турки подписали контракт с Мотор-Сич на поставку 14 двигателей.

Тяжелый ударный вертолет T929 ATAK-II разработан компанией Turkish Aerospace Industries как "конкурент американского AH-64 Apache". Вертолет еще не завершил испытания, а контракт на его поставку в ВВС Турции был подписан в 2019 году. Как заявлялось, масса новейшего вертолета составляет 11 тонн, два газотурбинных двигателя украинского производства позволят ему действовать в условиях высоких температур, а также высокогорья. Вооружение ударного ATAK-II состоит из авиационной пушки, ракет классов "воздух-воздух" и "воздух-поверхность", а также неуправляемых ракет калибра 70 мм.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Турция
Украина
Продукция
AH-64
Altay
ТВ3-117
Компании
TAI
Мотор Сич
Похожие новости
09.02.2022
«Мотор Сич»: турецкий форсаж
05.07.2021
Новый рынок для Украины: турецкий холдинг заключил соглашение с «Мотор Сич»
02.07.2021
«Мотор Сич» поставит двигатели для перспективного турецкого боевого вертолета ATAK-II
01.07.2021
Турецкие вертолёты будущего полетят на украинских двигателях
23.11.2020
Турция утратила доступ к западным двигателям
03.12.2018
Турция поплатилась за отказ от российского вертолета
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.03 21:37
  • 46690
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.03 21:00
  • 2
Чешский генерал о возможностях России: у нее еще много чего припасено
  • 21.03 15:44
  • 20
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 21.03 15:29
  • 1
Путин: РФ поставит Африке зерно бесплатно, если решит не продлевать "зерновую сделку"
  • 21.03 14:19
  • 2
Зампред Совбеза РФ: «Можно представить точечное применение гиперзвукового «Оникса» по гаагскому зданию суда»
  • 21.03 13:38
  • 3
Глава МВД посетовал на острый дефицит кадров в ведомстве
  • 21.03 13:37
  • 1
Миронов выступил за придание ЧВК в России официального статуса
  • 21.03 13:12
  • 1
СВО привела МВД к реорганизации
  • 21.03 09:59
  • 0
Что скрывается за заявлением польского дипломата, или зачем Тихановская едет в США
  • 21.03 09:31
  • 1
Евгений Пригожин написал письмо министру обороны РФ с указанием на ситуацию в Бахмуте и планы противника начать контрнаступление
  • 20.03 15:45
  • 3
«Бумеранг», «Пенициллин» и другие: В ходе СВО российские военные тестируют новые образцы вооружений
  • 20.03 15:43
  • 0
Польша стала театральными подмостками для бродячих политкомедиантов
  • 20.03 11:09
  • 1
ООН подтверждает продление черноморской зерновой инициативы, призывает выполнять и договоренности по российской продукции - заявление
  • 20.03 11:02
  • 1
Очередная кульминация:Россия и Китай содействуют расширению БРИКС и ШОС
  • 20.03 06:18
  • 2425
Как насчёт юмористического раздела?