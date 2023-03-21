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ТАСС

Politico: в ЕС надеются убедить КНР играть более конструктивную роль в украинском кризисе

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Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон.
Источник изображения: © AP Photo / Jason Lee/Pool Photo via AP

По данным издания, в Евросоюзе полагают, что, выступая посредником для достижения мира, Си Цзиньпин может выиграть больше, чем от "прокси-войны с Западом"

БРЮССЕЛЬ, 20 марта. /ТАСС/. Евросоюз будет внимательно следить за визитом председателя КНР Си Цзиньпина в Россию, не теряя надежды, что Китай еще можно убедить играть более конструктивную роль в украинском кризисе. Об этом сообщило в понедельник европейское издание газеты Politico.

Как пишет газета, дипломаты стран ЕС полагают, что, выступая посредником для достижения мира, Си Цзиньпин может выиграть больше, чем от "прокси-войны с Западом".

По версии издания, у Китая есть две противоречащие друг другу цели: с одной стороны, он хочет продемонстрировать себя как ответственного глобального игрока, поддерживающего территориальную целостность государств, а с другой - создает "альянс автократий", в частности, проводя совместные морские учения с Россией и Ираном.

При этом газета неоднократно повторяет утверждение, что Китай якобы осуществляет поставки оружия России.

Председатель КНР Си Цзиньпин с 20 по 22 марта посетит Россию с государственным визитом по приглашению президента РФ Владимира Путина. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь сообщил, что лидеры двух стран проведут глубокий обмен мнениями по двусторонним отношениям и основным международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, в частности, Путин и Си Цзиньпин обсудят энергетическое и военно-техническое сотрудничество РФ и КНР, а также затронут тему конфликта на Украине. По итогам переговоров в Москве главы государств подпишут 2 совместных заявления, всего планируется подписать более 10 документов, сказал Ушаков. 

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Путин Владимир
Проекты
Военные учения
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