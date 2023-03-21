В ВСУ сообщили, что украинские летчики могут освоить истребители F-16 менее чем за полгода

Начальник авиации Воздушных сил ВС Украины Сергей Голубцов призвал западные страны поставить в страну истребители

ЛОНДОН, 20 марта. /ТАСС/. Тестирование украинских военных летчиков в США показало, что они могут освоить истребители F-16 менее чем за полгода. Об этом заявил начальник авиации Воздушных сил ВС Украины Сергей Голубцов в опубликованном в воскресенье интервью на сайте британской газеты The Times.

"Два пилота провели там три недели, тренируясь на симуляторе F-16 совместным полетам с использованием вооружений. Результаты получились очень хорошими: украинские пилоты могут обучиться полетам и управлению системой вооружений на F-16 менее чем за шесть месяцев", - сказал он.

По словам Голубцова, наиболее способные украинские летчики могут освоить программу в максимально короткие сроки. "Навыки пилотов были оценены очень высоко, а ведь эти ребята были просто средними пилотами. Каждый пилот уникален, поэтому должен быть индивидуальный план обучения. Но после этой оценки мы можем значительно сократить срок [подготовки] в зависимости от предыдущего опыта у украинских пилотов. Это великолепные новости для нас", - отметил он. В этой связи украинский военачальник призвал западные страны поставить истребители на Украину.