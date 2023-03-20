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Интерфакс-АВН

Президент Финляндии не видит проблемы в том, что его страна может вступить в НАТО раньше Швеции

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Флаги США, Финляндии, Швеции и НАТО в Белом Доме в Вашингтоне
Флаги США, Финляндии, Швеции и НАТО в Белом Доме в Вашингтоне.
Источник изображения: © РИА Новости Стрингер

Брюссель. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Финский президент Саули Ниинистё не считает, что Швеция столкнется с проблемами в сфере безопасности, если Финляндия раньше нее вступит в НАТО, сообщает в воскресенье Associated Press (AP).

"Ситуация в области безопасности в Швеции не окажется под угрозой, даже если Финляндия и присоединится к НАТО первой", - приводит AP слова финского главы государства.

По данным агентства, Ниинистё отметил, что считает верным свое решение присоединиться к НАТО, не дожидаясь Швецию.

"Нам что, следовало бы отказаться от ратификации Турцией (заявки на вступление в альянс - ИФ)? Это звучит немного безумно. Ситуация была бы очень сложной, если бы мы сказали "нет" Анкаре", - сказал президент Финляндии.

В пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна начинает процесс ратификации заявки Финляндии на вступление в НАТО. Турецкий президент пояснил, что финская сторона выполнила свою часть договоренностей и потому он не видит причин и дальше откладывать процесс ратификации. Эрдоган добавил, что надеется на ратификацию заявки Финляндии в парламенте до выборов в Турции, намеченных на 14 мая.

На вопрос журналиста о заявке Швеции на вступление в НАТО и ее ратификации Анкарой, турецкий президент сказал, что Стокгольм выполнил не все обязательства, и поэтому его заявку Анкара рассматривает отдельно от финской.

Государства-члены НАТО подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу 5 июля 2022 года. Эти страны станут членами НАТО, как только все государства организации ратифицируют протоколы о вступлении.

На сегодняшний день из 30 стран НАТО только Турция и Венгрия пока не ратифицировали членство Швеции и Финляндии. Ранее в марте парламент Венгрии перенес голосование по вопросу ратификации членства Швеции и Финляндии в альянсе, теперь оно должно будет состояться в конце марта.

Турция заблокировала процесс вступления, потребовав от обеих стран объявить террористическими курдские организации и выдать ей лиц, обвиняемых в терроризме, а также отменить запреты на поставки оружия Анкаре.

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Страны
Венгрия
Турция
Финляндия
Швеция
Персоны
Эрдоган Реджеп
Проекты
NATO
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