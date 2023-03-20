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Интерфакс-АВН

Нехватка взрывчатых веществ осложняет производство в Европе боеприпасов для Украины - СМИ

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Sgt. Jennifer Andrade

Лондон. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Дефицит различных взрывчатых веществ сильно затрудняет производство странами Европы боеприпасов для Украины, сообщает в воскресенье Financial Times со ссылкой на ряд источников.

"Скудные запасы пороха, пластиковой взрывчатки и тротила не дают возможности индустрии быстро выполнить ожидаемые заказы ЕС для Украины, независимо от того, сколько денег потратят на эту задачу, заявляют официальные лица и производители", - отмечает издание.

"Фундаментальная проблема состоит в том, что европейская оборонная промышленность находится не в хорошем состоянии для полномасштабного военного производства", - приводит газета слова неназванного представителя властей ФРГ.

В свою очередь, глава Ассоциации оборонной промышленности Чехии Иржи Гынек пояснил, что наращивание за короткий срок производства артиллерийских снарядов, особенно крупных калибров, является трудной задачей. Он уточнил, что также нет возможности быстрыми темпами увеличить получение нитроцеллюлозы - главного компонента бездымного пороха, а в Европе нет крупных производителей основного сырья, нужного для такой продукции.

"Если я хочу увеличить выпуск пороха, вероятно, мне понадобится три года", - добавил Гынек.

В чешской компании Explosia - одном из крупнейших производителей взрывчатых веществ в Европе - заявили Financial Times, что выпуск боевых зарядов для 155-миллеметровых снарядов идет на полную мощность, а расширить его не удастся вплоть до 2026 года.

По данным Financial Times, компания Fabrica de Municiones de Granada - один из двух производителей 155-миллеметровых снарядов в Испании - с октября задействовала все мощности для выпуска боеприпасов для фирмы, продающих их Украине. Тем не менее, ее генеральный директор Антонио Каро заявил, что на эту задачу ушло четыре-пять месяцев из-за сложностей с приобретением основных компонентов и сырья. Он отметил, что подобные трудности сохраняются, и что из-за полной загрузки предприятий в Европе, производящих нитроцеллюлоз и тротил, Fabrica de Municiones de Granada приходится обратить внимание на Индию и другие страны. По его словам, стоимость основных материалов удвоилась или утроилась, и этот фактор вместе с ростом спроса на боеприпасы увеличил цены на них.

Между тем на этой неделе правительство Румынии сообщило, что ведет переговоры с американскими и южнокорейскими компаниями о строительстве порохового завода в стране: последнее такое предприятие закрылось в 2004 году.

В пятницу Euractiv сообщал, что ряд стран ЕС желает приобретать боеприпасы для Украины за пределами блока, если Евросоюз не сможет их производить достаточно много и быстро на своих предприятиях.

В минувший четверг канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что участники грядущего саммита ЕС договорятся о шагах по бесперебойному обеспечению Украины необходимыми боеприпасами.

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Страны
Германия
Индия
Испания
Румыния
США
Украина
Чехия
Южная Корея
Проекты
Евросоюз
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