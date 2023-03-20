США со следующего года начнут укреплять противоракетную оборону военных баз на острове Гуам - СМИ

Вашингтон. 19 марта. ИНТЕРФАКС - США с 2024 года приступят к усилению систем противоракетной обороны (ПРО), которые прикрывают остров Гуам, - крупнейшую американскую стратегическую военную базу в Тихом океане, сообщает Defense news.

Ранее Агентство по противоракетной обороне США в рамках военного бюджета за 2024 финансовый год запросило более $800 млн на защиту Гуама от различных угроз, включая гиперзвуковые, баллистические и крылатые ракеты. При этом Агентство намерено сотрудничать с ВМС США и армией в связи с этой инициативой.

В частности, армия США готова предоставить три новых радара LTAMDS, различные системы ПВО средней дальности, а также созданную компанией Northrop Grumman интегрированную систему боевого управления средствами ПВО (противовоздушная оборона) и ПРО (IBCS). ВМС в свою очередь задействуют системы противоракетной обороны Aegis ("Иджис"). Также бюджет на 2024 финансовый год предусматривает поставки четырех радаров AN/TPY-6.

Агентство по противоракетной обороне также разрабатывает систему для интеграции IBCS и Aegis для обнаружения баллистических и гиперзвуковых ракет и слежения за ними.