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Интерфакс-АВН

Канберра в качестве условия получения атомных подлодок не обещала поддерживать США в случае конфликта вокруг Тайваня - глава Минобороны

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Предварительное изображение перспективной британско-австралийской атомной многоцелевой подводной лодки программы SSN-AUKUS (c) BAE Systems
Предварительное изображение перспективной британско-австралийской атомной многоцелевой подводной лодки программы SSN-AUKUS (c) BAE Systems.
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

Лондон. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Власти Австралии не давали обещаний США поддержать их в случае военного конфликта вокруг Тайваня в обмен на получение атомных подводных лодок (АПЛ) в рамках партнерства AUKUS, заявил в воскресенье телеканалу ABC австралийский министр обороны Ричард Марлз.

"Конечно же, ответ - нет. Точно нет. И о таком речи не шло", - сказал он в ответ на вопрос, получит ли Австралия три АПЛ класса Virginia при условии прийти на помощь Вашингтону в случае конфликта с КНР вокруг Тайваня.

Он заверил, что власти Австралии будут единолично распоряжаться этими АПЛ после их поставок в начале 2030-х годов.

Также министр сказал, что АПЛ нужны Австралии для защиты ключевых морских торговых путей. По его словам, основные маршруты, которые связывают страну с Японией и Южной Кореей, что входят в пятерку ведущих торговых партнеров Канберры, пролегают через Южно-Китайское море. Он заявил, что Китай возводит в этом море искусственные острова в нарушение конвенций ООН.

В то же время министр торговли Австралии Дон Фаррелл выразил мнение, что партнерство AUKUS не должно воспрепятствовать консультациям Канберры и Пекина о возобновлении торговли рядом товаров. Позднее Фаррел, как планируется, отправится на переговоры в КНР.

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена Китайская Народная Республика, а часть китайской партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань, назвав остров Китайской Республикой на Тайване. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.

Ранее США, Великобритания и Австралия обнародовали рассчитанный на десятилетия проект поставок Канберре АПЛ. США начиная с 2032 года продадут Австралии от трех до пяти подводных лодок класса Virginia. Следующий этап плана предусматривает строительство Австралией и Великобританией АПЛ SSN Aukus, которая будет модифицированной версией подводной лодки SSN(R) следующего поколения, которую Великобритания уже проектировала. Как ожидается, первые лодки поступят на вооружение не раньше, чем через два десятилетия.

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Страны
Австpалия
Великобритания
Китай
США
Тайвань
Южная Корея
Япония
Компании
ООН
Проекты
Virginia АПЛ
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