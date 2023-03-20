ООН подтверждает продление черноморской зерновой инициативы, призывает выполнять и договоренности по российской продукции - заявление

Грузовые суда с зерном у южного входа в Босфор в Стамбуле.

Нью-Йорк (ООН) 18 марта. ИНТЕРФАКС - В ООН подтвердили продление черноморской зерновой инициативы.

"Черноморская зерновая инициатива, подписание которой состоялось в Стамбуле 22 июля 2022 года, продлена... Мы выражаем благодарность властям Турции за их дипломатическую и оперативную поддержку", - говорится в коммюнике, опубликованном в субботу на сайте ООН.

"Мы продолжаем оставаться приверженными соглашениям и призываем обе стороны удвоить их усилия для его всеобъемлющего исполнения", - отмечается в документе.

"Черноморская зерновая инициатива, а также меморандум о взаимопонимании о продвижении российского продовольствия и удобрений на мировых рынках, являются критически важными для мировой продовольственной безопасности, особенно для развивающихся стран", - подчеркивается в коммюнике.

Ранее о продлении сделки сообщил президент Турции Реджеп Эрдоган.

"Соглашение о зерновом коридоре должно было истечь сегодня. По результатам переговоров с обеими сторонами, мы обеспечили его продление", - сказал Эрдоган, выступая в городе Чанаккале на западе Турции.

При этом турецкий президент не упомянул о каких-либо сроках, однако турецкая пресса со ссылкой на утверждения украинской стороны сообщила, что речь идет "о продлении на 120 дней".

Ранее на этой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия продлевает "зерновую сделку" на 60 дней.

Песков заявил, что продление "зерновой сделки" - это жест доброй воли со стороны России, сделанный в надежде на выполнение договоренностей, касающихся РФ.