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Военное обозрение

Космическое агентство Великобритании рассказало о микрореакторах для энергообеспечения будущих миссий на Луне

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Источник изображения: topwar.ru

Власти Великобритании поддерживают реализацию программы Micro-Reactor, запущенной компанией Rolls-Royce. Об этом сообщило Космическое агентство Великобритании, которое привело соответствующие подробности реализации космической программы.

Главная цель исследования в направлении создания микрореакторов – обеспечение энергией будущих миссий людей на поверхности Луны. Естественно, расчет делается на британские и американские миссии.

В Космическом агентстве Великобритании считают, что продолжающиеся исследования позволят в конечном итоге использовать ядерную энергию для того, чтобы обеспечить энергоснабжение лунной базы астронавтов. Соответственно, повысится продолжительность нахождения на Луне миссий и увеличатся показатели эффективности их работы.

Как утверждают в агентстве, государственное финансирование уже начавшихся разработок позволит обеспечить привлечение ученых из ведущих научно-исследовательских центров королевства.

Кроме того, в правительстве рассчитывают на создание новых рабочих мест для инженеров, техников, квалифицированных рабочих и обслуживающего персонала по всей Великобритании. Отправить реактор на Луну в Космическом агентстве Великобритании собираются в 2029 году.

Отдельно британские власти уточняют, что технологии микрореакторов Rolls-Royce можно будет использовать не только в целях реализации британской космической программы, но и для решения задач оборонного характера. Сейчас, как известно, Лондон серьезно озадачился вопросами модернизации британских вооруженных сил, которые на протяжении последних лет и даже десятилетий сокращались в численности и слабели.

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Страны
Великобритания
США
Компании
Rolls-Royce
Проекты
Луна
Ядерный щит
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