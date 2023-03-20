Белорусские десантники проводят занятие с боевой стрельбой на полигоне Брестский возле границы с Польшей - Минобороны республики

Минск. 18 марта. ИНТЕРФАКС - Полевой выход с боевой стрельбой проводят белорусские десантники на военном полигоне Брестский недалеко от границы с Польшей, сообщает в субботу официальный телеканал белорусского Минобороны ВоенТВ.

"На Брестском полигоне проходит полевой выход одного из подразделений десантно-штурмовой бригады. Голубые береты днем и ночью отрабатывают приемы тактической и огневой подготовки", - говорится в сообщении.

Уточняется, что "по замыслу тренировки десантники отражают атаку условного неприятеля, используют при этом передовые модели борьбы, разработанные с учетом опыта специальной военной операции". По легенде учений, через границу перешло незаконное военное формирование, которое захватило ряд населенных пунктов, и десант получил задачу провести их деблокирование и освобождение.