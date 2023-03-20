Китай захотел ослабить извечного врага — и заодно дать преимущество России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел КНР Ван И на полях саммита G20 на Бали.

JB Press: мирный план Китая по Украине направлен на ослабление США

Мирный план Китая по Украине, как и многие другие его доклады, — это "пустая антиамериканская пропаганда", пишет JB Press со ссылкой на комитет конгресса США. По мнению экспертов, Пекин пытается подорвать влияние Вашингтона и настроить против него Запад, предоставив Москве преимущество.

Конгресс США рассматривает это как пустую антиамериканскую пропаганду

Недавно Китай опубликовал ряд докладов по внешней политике, включая предложение о мире на Украине и планы касательно международной безопасности. Многие из этих документов резко критикуют внешнюю и внутреннюю политику США.

В ответ самый влиятельный консультативный комитет американского конгресса, наблюдающий за Китаем, опубликовал свое мнение и заявил, что реальная цель Пекина — подорвать единство Вашингтона и Европы по вопросу украинского кризиса и ослабить международное влияние США в пользу России. Этот шаг — по сути, пустая антиамериканская пропаганда, говорится в сообщении.

Мирный план Китая

В начале марта американо-китайская комиссия по обзору экономики и безопасности, двухпартийная группа конгрессменов и экспертов, которая на постоянной основе анализирует отношения двух стран и события в Поднебесной, опубликовала отчет об исследовании под названием "Политика Китая в отношении Украины и других стран".

Эта комиссия, которая начала свою работу примерно в 2001 году, считается самой влиятельной структурой в американском конгрессе в вопросах, связанных с Китаем.

В отчете проанализирован ряд документов, все из которых были опубликованы МИД КНР. В частности, в нем перечислены пять планов, последний из которых касается Украины. Он состоит из 12 пунктов и предлагает мирное урегулирование конфликта. Он вызвал широкий международный резонанс как мирное предложение Пекина по Украине.

Четвертый документ по глобальной безопасности представляет собой китайское видение обеспечения глобального мира. В нем описывается всеобъемлющая концепция из шести пунктов, предлагающая архитектуру глобальной безопасности.

Истинное намерение — подорвать структуру безопасности под руководством США

Чтобы придать импульс внешним посланиям Китая, самый высокопоставленный член Госсовета и бывший министр иностранных дел Ван И, отвечающий в правительстве за внешнюю политику, выступил на международной конференции по безопасности в Мюнхене 18 февраля.

Его послание заключалось в том, что нынешняя система безопасности западных стран крайне предвзята и что миру необходима стратегическая независимость от США.

21 февраля Ван И посетил Москву и заявил о прочности китайско-российских отношений.

В докладе комиссии по обзору экономики и безопасности дана следующая краткая интерпретация этих событий и намерений Китая.

1. Документ, который призван обобщить политическую позицию КНР по ситуации на Украине, был обнародован Министерством иностранных дел, хотя предполагалось, что его озвучит председатель Си Цзиньпин по случаю годовщины начала российской спецоперации. Поскольку прогнозировалось, что США, Европа и украинская сторона обязательно раскритикуют этот план, Си Цзиньпин, который только что был избран на третий срок в качестве главы государства, не стал подставлять себя под удар. Содержание документа представляло собой перечень нереализуемых и пустых международных условий, и в нем не было осуждения российской СВО. В итоге стало очевидно, что Пекин поддерживает Москву и выступает против Вашингтона.

2. В докладе "Концепция глобальной безопасности" США не упоминаются, но осуждаются в выражениях, характеризующих американскую внешнюю политику, — "мышление холодной войны", "односторонность", "блоковая конфронтация", "гегемония", "злоупотребление санкциями" и "вмешательство на расстоянии". При этом путинская спецоперация на Украине оправдывается в таких выражениях, как "неразрывная безопасность нескольких государств" и "законная озабоченность безопасностью других стран".

3. Первоначальное намерение Китая прослеживается в трех документах по Америке, выпущенных 9, 10 и 16 февраля. Доклад о наркотиках и доклад об огнестрельном оружии в США были призваны, в частности, обострить внутренние проблемы в Соединенных Штатах и разжечь антиамериканские настроения в различных странах, а доклад о гегемонии США, очевидно, предназначен для того, чтобы вызвать сомнения в Вашингтоне у членов НАТО.

4. Следует отметить, что этим пяти документам предшествовала негативная политическая пропаганда, направленная против США. Затем Пекин усилил эту тенденцию, подчеркнув опасность возглавляемой Вашингтоном системы безопасности и предложив собственную концепцию международной безопасности. После Китай представил свое мирное предложение по Украине, которое, скорее всего, понравилось некоторым представителям Запада. Основная тональность — антиамериканская, поэтому вполне разумно рассматривать все эти шаги как укрепление связей с Россией, Ираном и другими странами, выступающими против США.

5. Ван И встречался с министром иностранных дел Франции Катрин Колонной и министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто как лично, так и в режиме онлайн в декабре 2022 года, незадолго до выхода этих антиамериканских документов. Примерно в то же время Ван И провел переговоры с Верховным представителем Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. Стратегическая независимость, которую Китай отстаивает для стран НАТО и ЕС, является старым девизом и в некоторых государствах Европы, как и стратегическая автономия, которая направлена на снижение зависимости от США в оборонных вопросах. Во время упомянутой серии встреч Ван И неоднократно ссылался на эту идею.

Таким образом, в докладе американо-китайской комиссии по обзору экономики и безопасности было высказано мнение, что последние международные шаги Пекина в основном направлены на сдерживание мощи Вашингтона.