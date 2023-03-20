В Белом доме заявили, что Китай не снабжает Россию оружием для операции на Украине

Как отметил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, "нет никаких указаний", что полученные в 2022 году Россией от китайских компаний ружья, бронежилеты и компоненты к беспилотникам "предназначены для использования на поле боя"

ВАШИНГТОН, 17 марта. /ТАСС/. Белый дом считает, что Китай к данному моменту не оказывал России военной помощи в связи с конфликтом на Украине. Об этом заявил в пятницу на регулярном брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

"Мы пока не видели каких-либо признаков, что власти Китая приняли решение по оказанию России военной помощи", - сказал он.

Комментируя публикацию газеты Politico о том, что Россия в 2022 году якобы получила от китайских компаний ружья, бронежилеты и компоненты к беспилотникам, Кирби заявил, что "нет никаких указаний, что эти винтовки предназначены для использования на поле боя".

Кирби добавил, что, по мнению США, "Китай пока не принял решения". "Но мы считаем, что такая возможность еще рассматривается Пекином. Это по-прежнему вызывает у нас обеспокоенность", - отметил представитель Белого дом.

Кирби также указал, что поставки, о которых писала газета Politico, осуществлялись в рамках долгосрочного сотрудничества Пекина и Москвы. "Нам до конца не ясно, предназначались ли поставки, о которых идет речь, для использования на поле боя. Но мы, конечно, хотели бы, чтобы никто подобную помощь не предоставлял", - указал он.

В четверг европейская версия газеты Politico сообщила, что китайские компании в 2022 году якобы поставляли в Россию через ОАЭ и Турцию винтовки, бронежилеты, компоненты к беспилотникам.