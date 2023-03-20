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ТАСС

Командующий ТОФ проверил готовность фрегата "Маршал Шапошников" к выполнению задач в море

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Фрегат "Маршал Шапошников"
Фрегат "Маршал Шапошников".
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

В ходе мероприятия экипаж корабля провел совместную тренировку с вертолетами Ка-27ПЛ морской авиации по поиску подводной лодки условного противника

ВЛАДИВОСТОК, 17 марта. /ТАСС/. Командующий Тихоокеанским флотом (ТОФ) адмирал Сергей Авакянц вышел в море на фрегате "Маршал Шапошников" для проверки готовности корабля к выполнению задач по предназначению. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба флота.

"В ходе мероприятия от рабочей группы штаба флота экипажу корабля поступали вводные, имитирующие реальную боевую обстановку. Личный состав фрегата "Маршал Шапошников" в ходе проверки продемонстрировал слаженность действий при отработке учебной противовоздушной и противолодочной обороны, в ходе совместной тренировки с вертолетами Ка-27ПЛ морской авиации ТОФ по поиску подводной лодки условного противника", - говорится в сообщении.

Флагманские специалисты флота положительно оценили грамотные действия команды фрегата в борьбе за живучесть корабля, в отработке вопросов связи и радиационной, химической и биологической защиты. Высокую оценку получили действия дежурно-вахтенной службы фрегата, которая продемонстрировала оперативность во взаимодействии с центром управления флота. 

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