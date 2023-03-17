Войти
Интерфакс-АВН

Глава МИД КНР заявил украинскому коллеге о готовности содействовать решению кризиса на Украине - СМИ

373
0
0
Цинь Ган
Цинь Ган.
Источник изображения: topwar.ru

Пекин. 16 марта. ИНТЕРФАКС - Глава МИД КНР Цинь Ган заявил в ходе телефонного разговора с украинским коллегой Дмитрием Кулебой об опасениях Пекина того, что конфликт на Украине может выйти из-под контроля, передает в четверг телеканал CGTN.

Цинь Ган заявил Кулебе о том, что Пекин "обеспокоен эскалацией и возможным выходом из-под контроля кризиса". При этом он выразил надежду на то, что все стороны смогут сохранять рациональность и сдержанность и как можно скорее возобновить переговоры для политического урегулирования кризиса.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Украина
Похожие новости
24.02.2023
США решат, публиковать ли разведданные о передачи КНР оружия Роccии
02.12.2019
ABC (Испания): прощай, американский жандарм!
08.02.2019
СПГ спускают на воду
18.07.2017
Неперевернутая страница истории
17.07.2017
Даже муха не пролетит
16.01.2012
Экспорт оружия в Китай сокращается
02.03.2009
ОБОРОНКА ИЩЕТ ВЫХОД ИЗ КРИЗИСА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.03 19:09
  • 46486
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.03 19:01
  • 2
В Госдуме предложили установить налоговый вычет по НДФЛ за закупку военного снаряжения
  • 17.03 18:36
  • 1
Бизнесмены предпочитают покупке аренду бизнес-джетов
  • 17.03 15:55
  • 16
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 17.03 12:25
  • 0
Против кого ведёт свою «войну» Тихановская?
  • 17.03 11:34
  • 9
Командующий ВС Литвы Вальдемарас Рупшис заявил о намерении создать «танковый кулак» и показать его России
  • 17.03 10:10
  • 2422
Как насчёт юмористического раздела?
  • 17.03 04:06
  • 1
Рабочая группа по СВО подготовила предложения по повышению эффективности гособоронзаказа
  • 17.03 04:06
  • 1
«Бумеранг», «Пенициллин» и другие: В ходе СВО российские военные тестируют новые образцы вооружений
  • 16.03 16:10
  • 2
Британская разведка назвала «основную причину отсутствия наступательных действий» со стороны российской армии
  • 16.03 15:19
  • 0
Польша и страны Балтии на деньги США расширяют сеть оперативных аэродромов
  • 15.03 20:44
  • 2
ВВС США опубликовали новые снимки ядерного бомбардировщика B-21 Raider
  • 15.03 20:38
  • 2
США сообщили о крушении американского дрона после столкновения с российским истребителем над Черным морем
  • 15.03 11:40
  • 1
Турки предложили поставлять России томаты и перцы в обмен на истребители
  • 15.03 11:17
  • 2
Разработчики транспортной авиационной многофункциональной платформы ТрАМП показали облик беспилотника