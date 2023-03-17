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Интерфакс-АВН

Первый полёт индийского космического корабля с экипажем запланирован на конец 2024 года - министр

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РН GSLV Mark III
Индийская ракета-носитель GSLV Mark III.
Источник изображения: defence.pk

Дели. 16 марта. ИНТЕРФАКС - Первый полёт индийских астронавтов в космос на транспортном пилотируемом корабле Gaganyaan запланирован на конец 2024 года, сообщил государственный министр Индии, ответственный за программы атомной энергетики и космоса, Джитендра Сингх.

"Пилотируемая миссия запланирована на конец 2024 года, (её дата, - "ИФ") будет зависеть от успешности испытаний тестового аппарата и непилотируемых миссий", - заявил министр, отвечая на вопросы в нижней палате индийского парламента.

По его словам, миссия первого испытательного аппарата-прототипа TV-D1, в ходе которой специалисты протестируют систему аварийного спасения экипажа, намечена на май 2023 года. После неё будет проведён ещё один тест прототипа - TV-D2, а затем первая непилотируемая миссия программы Gaganyaan, она запланирована на первую четверть 2024 года.

По завершении первой серии испытаний будут проведены ещё два теста прототипов будущего пилотируемого корабля - TV-D3 и TV-D4, а затем специалисты осуществят непилотируемый полёт космического корабля с робототехнической полезной нагрузкой на борту.

Министр отметил, что все работы по проектированию компонентов корабля завершены, в настоящий момент ведутся работы по созданию орбитального модуля и систем, необходимых для осуществления полёта. Также проводятся испытания систем будущей ракеты-носителя, которая выведет корабль на орбиту.

Изначально первый пилотируемый полёт нового индийского космического корабля планировался на конец 2021 года, а затем был перенесён на 2022 год. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции, проблем с логистическими поставками сырья и материалов и неготовностью необходимого для проведения испытаний оборудования миссию пришлось отложить.

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Страны
Индия
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